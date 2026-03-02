Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 37-43. Bâblar - 30. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ Bir kişi diğerine abdest aldırabilir. Bu hadis niye geldi? Bu hadis aslında şunun için geldi, şuana kadar hep "bir kişi nasıl abdest alacak? Suyu nasıl dökecek ne kadar dökecek, ne kadar dökecek?"

◾ Bununla ilgili hadisler vardı, peki "bir kişi bir başkasının yardımıyla abdest alabilir mi?" Bu bizim toplumda gelenekler çok yaygın bir şeydir yani özellikle buranın çeşmenin olmadığı zamanlarda birisi, ötekin eline su döküyor diyelim yani bununla ilgili deyimler vardır, tabirler vardır işte peşkir tutar.

◾ Bu demek ki yani hani size karşı olan bir şey olmuş oluyor. Mugire (RA) bir seferde Resulullah'ın (SAV) mahiyetinde bulunmuş, Resulullah (SAV) bir hacetini yerine getirmek için gitmiş…