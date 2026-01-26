Rızkım Gökteymiş! Ben İse Onu Yerde Arıyorum

5 /6













💠Göklerin ve yerin o devasa nizamından bahsetmiştik ya; işte o nizamın içinde hiçbir "kımıldayan" canlı unutulmuş değil. Hûd Suresi 6. ayet, aslında zihnimizdeki o yersiz korkuları kökünden kazıyıp atar; "Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır."

💠Düşünsene, yeryüzündeki tüm canlılar O'nun himayesinde. En küçük karıncadan, gökyüzündeki kuşlara kadar her birinin rızkı bizzat Rabbimiz tarafından "üzerine" alınmış bir sorumluluk. Bu sadece beslenme vaadi değil; sevginin, cömertliğin ve mağfiretin ilanıdır. Allah bize diyor ki: "Bu sevgim sadece sana has değil; ben bütün kainatı kucaklıyorum." Hazinesinin bu genişliğini idrak etmeye çalışmak bile insanın içini nasıl bir huzurla dolduruyor, değil mi?

💠Bazen kendimizi çaresiz bir çıkmazda hissediyoruz; rızık endişesi, gelecek korkusu ya da dünya telaşı kalbimizi sıkıştırıyor. Ama aslında bu endişeler ne kadar "boş" anlarmış... Allah Teala bize açıkça "Beni vekil edin, senin rızkını ben vereceğim" diyor. Böyle sarsılmaz bir teminat karşısında biz kimiz ki hala aklımızda soru işaretleri kalabiliyor? Endişelenmekten ibadetlerini bile doğru düzgün yapamaz hale gelen, kalbi daralan insanoğluna şu soruyu sormak gerekmiyor mu: "Hangi eksiklik seni O'nun sonsuz hazinesinden şüpheye düşürüyor?"

💠Takvanın sonu hayırla bitirmesi gibi, rızık konusundaki bu teslimiyet de insanın dünya hayatını cennet bahçesine çevirir. Göklerin yaratılışına şahitlik eden bir göz, rızkın garantide olduğunu bilen bir kalp; artık fırtınalarda savrulmaz. Çünkü o, rızkı veren Rezzak'a sadece "kul" olmakla ilgilenir, geri kalan her şeyi "Vekil" olan Allah'a bırakır.

HAYATTA GÜVENLE İLERLEMENİN YOLU: İHTİYAT