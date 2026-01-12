Size "yalnız olmadığınızı" hatırlatacak Kur'an-ı Kerim'den 20 hayat dersi

1 /20













"İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız." (Kaf, 16-17)

➡ Seni kimse anlamıyor diye üzülme. İçindeki en gizli fısıltıları bile duyan ve sana senden daha yakın olan Rabbin var.

🔷 Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan surenin tamamını okumak, meal ve tefsirini öğrenmek için tıklayın