Kur'an'dan 12 Ayet ile İslam’da iletişim yöntemleri

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"Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır."

(Hucurât Suresi, 13. Ayet)

Ramazan bize ne öğretir?