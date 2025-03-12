Kur'an'dan 12 Ayet ile İslam’da iletişim yöntemleri
Yayınlanma Tarihi: Mart 12, 2025 10:55 Güncelleme Tarihi: Mart 12, 2025 11:01
Allah Teala (CC), kulları ile Kur'an-ı Kerim aracılığıyla doğrudan bir iletişim kurar. Kur'an-ı Kerim'de, iletişimle ilgili kelime ve kavramların çok yoğun kullanıldığı görülür. Sizlere Kur'an'dan İslam'da iletişim yöntemleri ile ilgili 12 ayet derledik. İşte Kur'an'dan 12 Ayet ile İslam'da iletişim yöntemleri...
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"Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır."
(Hucurât Suresi, 13. Ayet)
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"Allâh'ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır, giderlerdi."
(Âl-i İmrân Suresi, 159. Ayet)
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"Rahmân'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selametle!" derler (geçerler)"
(Furkan Suresi, 63. Ayet)