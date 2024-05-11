Bosna'da fethin sembolü: Hünkar Camii
İslam'ın adının yayıldığı en güzel eylemlerden olan fetihler sadece toprak kazanımı değil aynı zamanda insanların gönüllerinin alınmasını da ifade ederdi. Osmanlı'nın çabalarıyla İslam hakimiyetine giren Balkanlar bu anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca nakış nakış işlendi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da inşa edilen Hünkar Camii bu güzel anlayışın en güzel yansımalarından biri olarak asırlardır Osmanlı'nın taşa kazınan mührü olarak tüm ihtişamı ile ayakta...
Giriş Tarihi: 11.05.2024
09:20
SARAYBOSNA'NIN İNCİSİ
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Hünkar Camii, adaleti ile dünyaya nam salan Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna'yı fethi sonrasında, Saraybosna'da yapılan ilk cami olarak biliniyor.
kimdir? İshakoğlu İsa Bey
1476'da vefat eden İshakoğlu İsa Bey, 15. yüzyılda Üsküp ve Bosna uç beyliği yapmıştır.
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Bölgede bulunan yüzlerce Osmanlı eserinden biri olan cami, Saraybosna'nın kurucusu olarak kabul edilen İshakoğlu İsa Bey tarafından inşa ettirilmişti.
SARAYBOSNA'DAN OSMANLI TARİHİNE IŞIK TUTAN KARELER
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Sırplar bölgenin İslamlaşmasını hazmedemedi ve bazı eylemlerde bulundular. Hünkar Camii, 1480 tarihinde Sırp despot Vuk Grgurevic Brankovic tarafından yağmalandı.
kimdir? Vuk Grgurevic Brankovic
1471 - 1485 yılları arasında Sırp despotluğu yapan asilzadeydi.
İSLAM'IN NİŞANESİ
◾ Caminin son halini alması ise
Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine denk geldi. Bu devirde geniş bir tamirat ve tadilat dönemi oldu ve cami yenilendi.
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Miljacka Nehri'nin üst tarafında kalan ve yeşil - krem renklerinin ahenkle bir araya geldiği Hünkar Camii, heybetli görüntüsüyle asırlardır İslam'ın nişanesi olarak ayakta...
Miljacka Nehri nedir?
Diğer adı Saraybosna Irmağı olan Miljacka, Saraybosna'nın içinden geçen nehirdir.
BOSNA SAVAŞI ÖNCESİNDE BÖLGEDEKİ GERİLİMLERİN TARİHSEL KÖKENLERİ
SULTAN ABDÜLMECİD HAN'IN KATKILARI
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1566 tarihinde büyük ölçüde yenilenen Hünkar Camii'nde bu tarihten sonraki en önemli restorasyonu 1847 yılında Sultan Abdülmecid Han gerçekleştirdi.
◾ Takvimler
1847'yi gösterdiğinde caminin sağ ve sol taraflarına destekler inşa edildi. İbadethane nemli bir zeminde bulunduğundan bu ilaveler caminin günümüze ulaşmasında önemli rol oynadı.
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Hünkar Camii, Bosna Savaşı'nda yüzyıllar sonra tekrar Sırpların ilk hedeflerinden birisi oldu. Cami topçular tarafından yan tarafından vuruldu.
◾ Ayrıca caminin
harem tarafına havan topu atıldı ve çok sayıda kurşunun hedefi oldu. Sırplar camiye saldırarak asırlar sonra İslam'a karşı olan kinlerini tekrar Hünkar Camii üzerinden gösterdiler.
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2014 - 2015 yılları arasında cami tarafından geniş çaplı bir restorasyona tabii tutuldu. Caminin çevre düzenlemesi, hazirelerin temizliği ve restorasyon bir sene sürdü. TİKA
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2015 yılında Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'teki varlığının en önemli sembollerinden biri olan Hünkar Camii, tekrar ibadete açıldı.
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Osmanlı'nın Balkanlar'daki en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen Hünkar Camii, taşa kazınan ruhu ile adeta Saraybosna'nın manevi merkezi durumunda...