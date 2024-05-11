Bosna'da fethin sembolü: Hünkar Camii

İSLAM'IN NİŞANESİ

◾ Caminin son halini alması ise Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine denk geldi. Bu devirde geniş bir tamirat ve tadilat dönemi oldu ve cami yenilendi.

◾ Miljacka Nehri'nin üst tarafında kalan ve yeşil - krem renklerinin ahenkle bir araya geldiği Hünkar Camii, heybetli görüntüsüyle asırlardır İslam'ın nişanesi olarak ayakta...

Miljacka Nehri nedir?

Diğer adı Saraybosna Irmağı olan Miljacka, Saraybosna'nın içinden geçen nehirdir.

BOSNA SAVAŞI ÖNCESİNDE BÖLGEDEKİ GERİLİMLERİN TARİHSEL KÖKENLERİ