Saraybosna'dan Osmanlı tarihine ışık tutan kareler

◾ Saraybosna'nın ilk camisi olan Hünkar Camii ile Cumhurbaşkanlığı binasının yanı başında bulunan Ali Paşa Camii de şehirdeki önemli camiler arasında yer alırken, Vratnik ve Bistrik gibi en eski mahallelerdeki mütevazı camiler de şehrin tarihine zenginlik katıyor.

◾ Osmanlı'nın Balkanlar'da bıraktığı önemli mimari yapılardan biri olan Ali Paşa Camii 1561 yılında yapıldı. Oldukça dikkat çekici kümbetlere sahip olan ve dönemin Bosna Sancağı valisi olan Ali Paşa'nın türbesini bünyesinde barındıran camide yoğun Türk izleri görmek mümkün.

◾ Yapımına dair hikaye ise adını taşıdığı Ali Paşa'nın hayırsever kişiliğiyle ilgili önemli izler sunar. 1557 yılında Saraybosna'da vefat eden Ali Paşa ölüm döşeğindeyken gömüleceği alanın yanına vakıflardan elde edilen gelirlerle bir cami yapılması vasiyetinde bulunur. Ölümünün ardından bu vasiyet yerine getirilerek Bosna'nın Türk izlerini taşıyan en değerli camilerinden Ali Paşa Cami yapılmış olur.

◾ 1561 - 1560 yılları arasında Budin Beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılan cami klasik İstanbul stilini yansıtır. Bir büyük ve 3 küçük kubbesi vardır.

Bosna Hersek'in Bilge Kralı: Aliya İzzetbegoviç