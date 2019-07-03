Balkanlar'da görülmesi gereken şehirler

Avrupa'nın en güzel coğrafyalarından birine sahip olan Balkanlar, konumu ve harika doğasıyla onlarca medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde sayısız eserle donatılan bu topraklar, sahip olduğu göl, şelale, nehir, köprü, ada, köy ve tarihi eserleriyle öne çıkıyor. Sizler için Balkanlar'da gezilebilecek en güzel şehirleri derledik.