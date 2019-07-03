Balkanlar'da görülmesi gereken şehirler
Avrupa'nın en güzel coğrafyalarından birine sahip olan Balkanlar, konumu ve harika doğasıyla onlarca medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde sayısız eserle donatılan bu topraklar, sahip olduğu göl, şelale, nehir, köprü, ada, köy ve tarihi eserleriyle öne çıkıyor. Sizler için Balkanlar'da gezilebilecek en güzel şehirleri derledik.
Giriş Tarihi: 03.07.2019
17:05
Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
08:56
Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik, M.Ö 315 yılında Makedonya kralı, Kassandros tarafından kurulan şehir, Makedonya Krallığı'nın yıkılmasından sonra Roma'nın egemenliğine geçti.
Birçok işgalden sonra 1387'de Osmanlı'nın egemenliğine girdi. 1912 yılında Balkan Savaşlarına kadar da Osmanlı'nın yönetimindeydi. Bu tarihi şehirde yapılara zarar verilmeden modernleşme başarıldı. Denize açılan sokaklar, zaman fark etmeksizin her an canlı hale geldi.
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Yunanistan'ın ikinci büyük şehri olan Selanik, ülkenin Makedonya Bölgesi'nde yer alır. Selanik Körfezi'nin başında bulunan şehrin Ege Denizi'ne kıyısı bulunur.
SELANİK’TE GEZİLECEK YERLER
📍Günün her anı canlı olan Selanik'te tarihin derinliklerinden günümüze gelen yapıları ziyaret etme fırsatı bulursunuz. Selanik'te görülmesi gereken çok fazla yer vardır ve bu yerler birbirine yürüme mesafesindedir.
📍Şehri düzenli planlamış günlük rotalarla gezerseniz
3 gün yeterli olacaktır.
📍Şehrin ana meydanı olan
Aristotelous Meydanı, oldukça heybetli bir görünüme sahiptir. Selanik'in en popüler meydanı olan bu yer, yapıldığı zamandan günümüze mitingler, festivalleri etkinlikler, sergiler gibi çeşitli etkinlikler için kullanılır. Meydanı kesen ara sokaklarda gündüzleri pazarlar kurulur.
📍 Birçok medeniyete ait tarihi yapı şehrin sokaklarına yayılmış durumda. Yunan yazarın İstanbul'un kızına, İzmir'in ise kız kardeşine benzettiği Beyaz Kule görülmeye değer. Selanik'in meşhur sahili Zafer Bulvarı, Pavlou Mela kavşağında yer alır.