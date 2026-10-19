Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in hayatı
Allah'a tevekkülün, adanmışlığın en güzel örneklerinden biriydi, Aliya İzzetbegoviç. Bosna Hersek'in bağımsızlığı için verdiği mücadelede, insanlığa büyük bir umut oldu. Zorunlu bir varlık mücadelesinin önderi, aslında bir galibi bulunmayan o kanlı savaşın yegane kahramanıydı. Bosna Hersek başta olmak üzere dünya tarihinin en önemli isimlerinden biriydi.
"Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız!"
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📌 "Bağımsız" Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi.
📌 3 yaşındayken ailesiyle Saraybosna'ya taşınan ve eğitimini burada tamamlayan Aliya İzzetbegoviç, daha gençlik dönemlerinde Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılıklara karşı çıkan isimler arasında oldu.
📌İkinci Dünya Savaşı yıllarında "Genç Müslümanlar" isimli teşkilatın kurucuları arasında yer aldı.
"Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır."
📌 İkinci Dünya Savaşı devam ederken, Hırvatistan'daki faşist Ustaşa rejimi Bosna Hersek'i ilhak ederek burada Bağımsız Hırvatistan Devleti'ni (NDH) kurdu. Ülkedeki Müslümanlar "Hırvat" ilan edilirken, Yahudi, Sırp ve Romanlar büyük zulümlere maruz kaldı. Müslüman Boşnaklar ile rejimle aynı fikirde olmayan Hırvatlar da bu zulüme maruz kaldı.
📌 "Irkçı" Sırpların oluşturduğu Çetnik hareketi, etkin olduğu bölgelerde Müslümanları katletmeye başladı. Çetniklerin ana hedefi, Sırp olmayan tüm milletleri bu coğrafyadan tamamen temizlemekti.
"İslam arzuların yok edilmesini değil, kontrol edilmesini ister."
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📌Aliya İzzetbegoviç, eski Yugoslavya Krallığı döneminde, ana amacı ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan "Genç Müslümanlar" isimli oluşumun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
📌Bu hareket, Müslümanların ülkedeki diğer etnik ve dini gruplarla eşit haklar elde etmesini amaçladığı gibi, Çetnik ve Ustaşaların yıktığı Müslüman evlerinin ve camilerin yeniden inşası için çalışıyordu.
Aliya İzzetbegoviç'in Doğu Batı Arasında İslam kitabından 20 alıntı
"Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız?"
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📌 Yugoslavya'da Müslümanların hakları için mücadele eden Aliya İzzetbegoviç, farklı yayın organlarında kaleme aldığı yazılarını, çocukları Leyla, Sabina ve Bakir'in baş harflerinden oluşan "LSB" takma adıyla yayınladı. "İslam Deklarasyonu" isimli kitabı 1970 yılında yayımlandı.
"İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız."
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📌 "İslam Deklarasyonu" eseri nedeniyle 1983 yılında soruşturma altına alındı ve "Bilge Kral" Mladi Müslümani adlı teşkilatı yeniden örgütlemek suçundan bu sefer 14 yıl hapse mahkûm edildi. Aliya İzzetbegoviç, Allah'a (CC) tevekkülün, adanmışlığın en güzel örneklerinden biriydi.