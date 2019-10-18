Aliya İzzetbegoviç neden ‘Bilge Kral’ olarak anıldı?
Aliya İzzetbegoviç neden ‘Bilge Kral’ olarak anıldı?
Savunmasız fakat düşman görülen Boşnakların öz evladıydı Aliya… Yıllar sonra da halkını evladı bilen bir devlet adamı oldu. Zorunlu bir varlık mücadelesinin önderi, aslında bir galibi bulunmayan o kanlı savaşın yegane kahramanıydı. Bütün izleriyle tarihten silinmek istenen bir millete egemenlik kazandıran 'Bilge Kral'dı. Peki, Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?
Giriş Tarihi: 18.10.2019
10:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
09:16