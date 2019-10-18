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Aliya İzzetbegoviç neden ‘Bilge Kral’ olarak anıldı?

Savunmasız fakat düşman görülen Boşnakların öz evladıydı Aliya… Yıllar sonra da halkını evladı bilen bir devlet adamı oldu. Zorunlu bir varlık mücadelesinin önderi, aslında bir galibi bulunmayan o kanlı savaşın yegane kahramanıydı. Bütün izleriyle tarihten silinmek istenen bir millete egemenlik kazandıran 'Bilge Kral'dı. Peki, Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:16
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ÜLKESİ İÇİN HEDEFLERİ VARDI
ÜLKESİ İÇİN HEDEFLERİ VARDI

O çok sevdiği ülkesi için gerçekleştirmek istediği hedef ve hayalleri vardı. Fakat Bosna Hersek'in öncelikle bağımsızlığını kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla ise yapılabileceklerden çok daha fazlasını yaptı ve bu uğurda en değerli eseri oldu bağımsız 'Bosna Hersek Devleti'.

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MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI KUVVETLİ BİR LİDERDİ
MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI KUVVETLİ BİR LİDERDİ

Milli ve manevi duyguları kuvvetli, felsefi derinliği olan bir liderdi. Her konuda okuyor, düşünüyor ve yazıyordu. Siyasi görüşleri de bu yönüyle besleniyordu. Farklı milletlerden oluşan ülkesinde, eşit haklar ilkesini savundu. Ancak kaçınılmaz olan savaş sürecini de bilgece yönetmeyi başardı.

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YETERSİZ İMKÂNLARA RAĞMEN ÜLKESİNİ SAVUNDU
YETERSİZ İMKÂNLARA RAĞMEN ÜLKESİNİ SAVUNDU

Yetersiz imkânlara rağmen ülkesini savunmayı bildi. Askerleriyle birlikte savaşıyor, siperde yaşıyor, her an varlığını hissettiriyor ve bizzat yanında durarak destek veriyordu ordusuna. Belki kendisi hiç uyumuyordu ama halkının ümidini hep diri tutuyordu

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MÜTEVAZI BİR LİDERDİ
MÜTEVAZI BİR LİDERDİ

Katı kuralları yoktu, çok sabırlı, yumuşak mizaçlı ve mütevazı bir liderdi. Özgürlüğe âşıktı fakat milletinin özgürlüğü uğruna önce on dört yıl mahkûm oldu sonrasında da savaştı. Savaş koşullarında bile adalet ve hakkaniyetten ayrılmadı. Son derece vakur ve akılcı hareket etti her aşamada.

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MÜSLÜMANLARIN YOK EDİLEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ
MÜSLÜMANLARIN YOK EDİLEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ

Müslümanların yok edilemeyeceği tüm Avrupalılara gösterdi. 400 milyonluk Avrupa'da, sadece Müslüman olduğu için yok edilmek istenen topluluğun ölüm kalım mücadelesinde halkıyla beraber mücadele verdi. Bu mücadele de Aliya, hep en ön saflardaydı.

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