Aliya İzzetbegoviç neden ‘Bilge Kral’ olarak anıldı?

O çok sevdiği ülkesi için gerçekleştirmek istediği hedef ve hayalleri vardı. Fakat Bosna Hersek'in öncelikle bağımsızlığını kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla ise yapılabileceklerden çok daha fazlasını yaptı ve bu uğurda en değerli eseri oldu bağımsız 'Bosna Hersek Devleti'.