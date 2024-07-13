Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

🔹 İstemek, zihnimiz tarafından eksik olarak algılanır ve bu bizi harekete geçirmez. İstemek bir yardım talebidir ve yardım ancak karşı taraftan beklenir.

🔹 İstemek kelimesi yerine "niyet etmek" ifadesini kullanmak gerekir. Niyet etmek, hayata dair olan inancımızı daha dinç tutar. Şems-i Tebrizi'nin niyet ile alakalı şu cümlesi akıllara gelir, "Sadece niyet edin. Ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğin zahmet bir gün rahmet olur…"