Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek
İnsan zihni canlıdır ve olumlu düşünceler üzerine kuruludur. Zihnimizi ve yüreğimizi, hayal ettiğimiz gerçekliğe hazırlamadan önce nasıl cümle kurduğumuza ve bunu nasıl talep ettiğimize bakmalıyız. Mesela eksiklik belirten "istemek" fiili yerine "niyet etmek" ifadesini hayatımızın merkezine koymalı ve yolumuzu ona göre şekillendirmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız, hangi adımları izleyeceğiz?
Giriş Tarihi: 13.07.2024
15:15
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
16:43
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. Örneğin iyi düşünceler ve güzellikler yaşantımıza daima iyilikleri çeker. İşte bu da evrende çekim yasasını oluşturmuştur. İnsan zihni mucizelerle dolu bir deryadır
🔹 Yüreğimizden geçen, ağzımızdan çıkan her kelime bir güce dönüşür ve hayatımıza akseder.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken durumlar ortaya çıkar.
Eylemlerin ibadet olabilmesinde niyetin yeri ve önemi
🔹 Hayatımızın güzelleşmesi ve hayallerimizin gerçekleşmesi için daima "
isteriz." Üniversiteyi kazanmak, işe girmek, seyahate çıkmak Peki, isteriz. doğru bir kullanım mıdır? istemek
🔹 Sözlükte istemek,
manasına gelir. "bir şeyin yapılmasını veya kendine verilmesi" . Karşı taraftaki bir durum bir kişi ya da evrensel sistem olabilir. İstemek, isteğe durmak eylemi içerir çünkü isteyen kişi durur ve karşı tarafı harekete geçirir
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İstemek, zihnimiz tarafından eksik olarak algılanır ve bu bizi harekete geçirmez. İstemek bir yardım talebidir ve yardım ancak karşı taraftan beklenir.
🔹 İstemek kelimesi yerine
"niyet etmek" ifadesini kullanmak gerekir. Niyet etmek, hayata dair olan inancımızı daha dinç tutar. nin niyet ile alakalı şu cümlesi akıllara gelir, Şems-i Tebrizi' "Sadece niyet edin. Ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğin zahmet bir gün rahmet olur…"
Çağımızın hastalığı "vurdumduymazlık"
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Niyet etmek, " Niyetlerimiz hayatımız ile yaptığımız bir anlaşmadır. gerçekten" yaşamak demektir. İstediğimizin olduğunu bilmek ve istediğimizi yaşayabilmek ile eş değerdir.
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Niyet etmek, yaşantımıza dair aldığımız bir karardır. Niyet ile ifade edilmiş bir karar etrafımızdaki tüm moleküllerin yeniden şekillenmesini sağlamaktadır.
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Niyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte manasına gelir. "Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, yapmaya karar verme"
🔹 Evet, zihinde
. Tam da bu yüzden istemek yerine niyet etmek ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını vurguluyoruz. tasarlama ve aklına koyma
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