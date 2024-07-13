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Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

İnsan zihni canlıdır ve olumlu düşünceler üzerine kuruludur. Zihnimizi ve yüreğimizi, hayal ettiğimiz gerçekliğe hazırlamadan önce nasıl cümle kurduğumuza ve bunu nasıl talep ettiğimize bakmalıyız. Mesela eksiklik belirten "istemek" fiili yerine "niyet etmek" ifadesini hayatımızın merkezine koymalı ve yolumuzu ona göre şekillendirmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız, hangi adımları izleyeceğiz?

Giriş Tarihi: 13.07.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:43
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Çekim yasası
Çekim yasası

🔹 İnsan zihni mucizelerle dolu bir deryadır. Örneğin iyi düşünceler ve güzellikler yaşantımıza daima iyilikleri çeker. İşte bu da evrende çekim yasasını oluşturmuştur.

🔹 Yüreğimizden geçen, ağzımızdan çıkan her kelime bir güce dönüşür ve hayatımıza akseder. Bu noktada dikkat edilmesi gereken durumlar ortaya çıkar.

Eylemlerin ibadet olabilmesinde niyetin yeri ve önemi

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İstemek
İstemek

🔹 Hayatımızın güzelleşmesi ve hayallerimizin gerçekleşmesi için daima "isteriz." Üniversiteyi kazanmak, işe girmek, seyahate çıkmak isteriz. Peki, istemek doğru bir kullanım mıdır?

🔹 Sözlükte istemek, "bir şeyin yapılmasını veya kendine verilmesi" manasına gelir. İstemek, isteğe durmak eylemi içerir çünkü isteyen kişi durur ve karşı tarafı harekete geçirir. Karşı taraftaki bir durum bir kişi ya da evrensel sistem olabilir.

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Niyet etmek
Niyet etmek

🔹 İstemek, zihnimiz tarafından eksik olarak algılanır ve bu bizi harekete geçirmez. İstemek bir yardım talebidir ve yardım ancak karşı taraftan beklenir.

🔹 İstemek kelimesi yerine "niyet etmek" ifadesini kullanmak gerekir. Niyet etmek, hayata dair olan inancımızı daha dinç tutar. Şems-i Tebrizi'nin niyet ile alakalı şu cümlesi akıllara gelir, "Sadece niyet edin. Ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğin zahmet bir gün rahmet olur…"

Çağımızın hastalığı "vurdumduymazlık"

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Niyet etmenin önemi
Niyet etmenin önemi

🔹 Niyetlerimiz hayatımız ile yaptığımız bir anlaşmadır. Niyet etmek, "gerçekten" yaşamak demektir. İstediğimizin olduğunu bilmek ve istediğimizi yaşayabilmek ile eş değerdir.

🔹 Niyet etmek, yaşantımıza dair aldığımız bir karardır. Niyet ile ifade edilmiş bir karar etrafımızdaki tüm moleküllerin yeniden şekillenmesini sağlamaktadır.

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Niyet ne demek?
Niyet ne demek?

🔹 Niyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte "Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, yapmaya karar verme" manasına gelir.

🔹 Evet, zihinde tasarlama ve aklına koyma. Tam da bu yüzden istemek yerine niyet etmek ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını vurguluyoruz.

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