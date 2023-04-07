Ramazan'da Osmanlı saray sofralarını süsleyen tatlı

RAMAZAN AYINA HAS BİR TATLI

🔸 Köklü bir tarihe sahip olan Osmanlı Devleti'nin saray mutfağı; zerde, ballı derviş lokması, vişneli ekmek kadayıfı, revani, saray kadayıfı, sütlaç, ayva tatlısı, şekerpare ve güllaç gibi tatlılar ile süslenirken rahmet ayı Ramazan'a has bir tatlı olan güllaç öne çıkar.

🔸 Güllaç günümüzde de sofralarımızı süslemeye devam etmektedir. Peki ya bu tatlı yüzyıllara meydan okuyan ve farklı milletlere ev sahipliği yapan Osmanlı sarayına nasıl girdi?