Ramazan'da Osmanlı saray sofralarını süsleyen tatlı
Osmanlı saray mutfağı, vakti zamanında en leziz yemek ve tatlıların merkezi olmuştur. Bilhassa Ramazan ayında sofraları süsleyen güllaç, bu lezzetli tatlardan yalnızca biridir. Peki, yüzyıllara meydan okuyan tarifiyle günümüze kadar ulaşmayı başaran bu sütlü tatlı Osmanlı sarayına nasıl ve ne zaman girdi?
Giriş Tarihi: 07.04.2023
15:34
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
17:02
BEREKET AYI RAMAZAN
🔹 İnsanlığı rahmetiyle kuşatan, bereket mevsimi
Ramazan ayı, Müslüman alemi tarafından eşsiz bir sevinç ve heyecan ile karşılanmaktadır.
🔹 Gönüllerimiz ve hanelerimize senede bir kez misafir olarak gelen mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek
tüm müminlerin en büyük duasıdır. Kurtuluş ayı olan Ramazan gelmeden; maddi ve manevi, iki ayrı alanda mühim hazırlıklar yapılmaktadır.
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HANELERDE RAMAZAN HAZIRLIĞI
🔸 Manevi hazırlıklar; niyetlerimiz ve inancımız temelli olurken maddi hazırlıklar ise daha çok evlerimizin temizliği ve mutfaklarımızdaki yemeklerin çeşitliliğinden meydana gelmektedir.
🔸 Evlerimizin mutfağı, Ramazan ayında
hanemize davet ettiğimiz misafirleri ağırlama hususunda bizler için büyük önem arz etmektedir.
OSMANLI MUTFAĞINDA TATLI
🔸 Osmanlı döneminde misafire gösterilen iltizam, günümüzdekinden katbekat daha fazla olmuştur. Bilhassa Ramazan ayında misafir ağırlama hususunda muhtelif
çorbalar, yemekler ve tatlılar sofraları çeşitlendirmiş ve farklı geleneklerin de doğmasına vesile olmuştur.
🔸 Osmanlı topraklarında keşfedilen lezzetler ise saray mutfağında pişirilmiş ve
geleceğin en somut mirası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
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RAMAZAN AYINA HAS BİR TATLI
🔸 Köklü bir tarihe sahip olan Osmanlı Devleti'nin saray mutfağı;
zerde, ballı derviş lokması, vişneli ekmek kadayıfı, revani, saray kadayıfı, sütlaç, ayva tatlısı, şekerpare ve güllaç gibi tatlılar ile süslenirken rahmet ayı Ramazan'a has bir tatlı olan güllaç öne çıkar.
🔸 Güllaç günümüzde de sofralarımızı süslemeye devam etmektedir.
Peki ya bu tatlı yüzyıllara meydan okuyan ve farklı milletlere ev sahipliği yapan Osmanlı sarayına nasıl girdi?
GÜLLÜ AŞ "GÜLLAÇ"
🔸 Farsça kökenli "
güllaç" kelimesi, "nişastadan yapılan incecik kuru yufka" anlamına gelmektedir. Bu yufkadan imal edilen tatlıya ise aynı ismin verilmesi uygun görülmüştür.
🔸 Osmanlı sarayında bilhassa Ramazan ayında yapılan geleneksel Türk tatlısı olan güllaç,
gül ve aş sözcüklerinin birleşmesi sonucu " güllaç" şeklini almıştır. Nasıl ki sütlaç ismi "sütlü aş"tan geliyorsa, güllaç tatlısı da "gül suyu eklendiği" için bu adı almıştır.
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