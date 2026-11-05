Modern çağın hastalığı: Bencillik

1 /10 BENCİLLİK NEDİR?















🔶 Bencillik, "bireyin sadece kendisini ve çıkarlarını gözetmesi" şeklinde açıklanır. Egoizm olarak da adlandırılır. Ruh bilimine göre ise "her ne olursa olsun bireyin kendi çıkarlarını düşünerek, yaptığı tüm bilinçli davranışlarda bu şekilde bir güdü ile hareket etmesi" olarak tanımlanır.

🔶 Yaygın olarak bencil kişilik yapısına sahip bireyler, kendilerinde herhangi bir sorun olduğunu düşünmezler ve insan ilişkilerinde problemler yaşadıklarını fark etmezler. Durumu daha çok, kişinin yakın çevresi fark eder.

BENCİLLİK NEDİR?