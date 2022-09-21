Kentleşmenin insan psikolojisine etkileri

🔷 Kentsel oluşumun nasıl olması gerektiği konusunu inceleyen kamusal ve özel girişimler, pek çok alanın uzmanlığına başvururken çoğu zaman psikoloji bilimini bu sorunun dışında tutarlar.

🔷 Halbuki kent; konut, eğitim, sağlık, ebeveynlik uygulamaları, eş seçimi ve istihdam gibi yaşamın her alanını, dolayısıyla insan davranışlarını doğrudan etkiler.

🔷 1960'lı yıllarından başından itibaren fiziksel çevrenin, insan davranışı üzerindeki etkileri özellikle çevre psikolojisi çalışmaları kapsamında ele alınmaya başlar.

🔷 Bu çalışmaların çoğunda psikologlar doğrudan başlı başına bir varlık olarak kenti hedeflemek yerine mekanın fiziksel (çevresel) özelliklerini ve bu özelliklerin insan davranışına etkilerine odaklanır.

Mimari Terimler Sözlüğü