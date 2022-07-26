Yatay mı, dikey mi, mimari mi?

◾ Sanayi Devrimi dünyada pek çok alanda facia niteliğinde gelişmelere neden olacak bir akım olarak dünya tarihinde yer bulurken, mimarlık biliminde de büyük başkalaşımlara neden oldu.

◾ Yeni endüstriyel malzemeler piyasalarda geleneksel yöntemleri rafa kaldırarak büyük bir istilaya sebep oldu. Bu durum aynı zamanda insanlara aynı arazide yüksek yapılar inşa edebilmenin de kapılarını araladı.

Toprağın çocuğu mimar: Hassan Fathy