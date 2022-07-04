Dünyanın en yüksek 10 yapısı

▶ Burc Halife dünyanın en yüksek yapısı olmanın yanı sıra diğer pek çok alanda da başarılar kaydetmiş ve ödül almış bir yapıdır. Bu başarılar:

▶ En çok katlı yapılar (164), en yüksek bina (önceki Taipei 101-509 m), şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı: 828 metre, dünyanın en yükseğe çıkan asansorü, dünyanın en hızlı asansörü (saatte 64 km), dünyanın en yüksekte yer alan camisi (158. katta), en yüksek kendi başına duran yapı: 828 metre, dünyanın en yüksekte yer alan ikinci yüzme havuzu (76. kat), dünyanın en yüksek restoranı (122. katta).

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