Dünyanın en yüksek 10 yapısı

▶ Şehir kurmak, medeniyetin idealleri üzerinde gerçekleşen, hayatı büyük ölçüde etkileyen önemli bir konudur. Sadettin Ökten'in şehir kurmakla alakalı "İçimde AVM var" kitabından şu satırlar meselenin tavazzuhu açısından gayet manidar ifadelerdir:

"Şehir kurmak her şeyden önce bir ahlak meselesidir. Her davranışımız ahlakidir, gayr-ı ahlaki bir olay yoktur. Niye?Çünkü her medeniyet sistemi davranışlarınızı denetler. Koyduğu değerler sistemine ne kadar uygun davranıyor, davranmıyor…Bu marksist ahlakta da kapitalist ahlakta da İslam ahlakında da böyledir."

