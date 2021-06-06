Bencillik nedir? İslam'da bencilliğin hükmü: Bencillik ile ilgili ayet ve hadisler

🔸 Kur'an-ı Kerim'de bencillik ile ilgili durumlardan çeşitli örnekler verilir ve bu haslet kınanır.

İnsanın zâhiren kendisinin gibi görünen imkânlardan başkalarını yararlandırmak hususunda cimri davranması çelişkisine yer verilerek bencilliğe ve egoya işaret edilir:

"Onlara, "Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın" dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki: "Dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz! Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz."

📕 Yasin suresi 47. ayetin tefsiri

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Firavun'un büyük bir bencillikle halkına, "Ben sizin en yüce tanrınızım" demesi bencillikle ilgili bir başka örnektir:

"Ve Mûsâ ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi: "Ben sizin en yüce rabbinizim!" dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır!"

📕 Naziât suresi 24. ayetin tefsiri

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Karun'un azgınlıktan kaçınması ve insanlara ihsanda bulunması yönündeki tavsiyelere karşılık elindeki bütün imkânlara kendi bilgisiyle kavuştuğunu iddia etmesi, Kur'an'da işaret edilen bir başka bencillik örneğidir:

Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helâk etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz! Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi! Doğrusu o çok şanslı!" derlerdi.

📕 Kasas suresi 76-79. ayetlerin tefsiri

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