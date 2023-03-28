Bir oruç hediyesi: Tuhfetü's- Sa'imin

Ger to-râ sevdâ-yı mi'râcest ber-çerh-i hayât

Dân ki esb-i tâzî-i tû hest der-meydân sıyâm

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Beytin manası:

◾ Menzil-i maksuda yani ruhun ebediliğe erişmesi oruç ile olur. Bu kutlu yolun en mühim durağı, orucun ta kendisidir. Bu beyitte orucun fazileti, telmih ve teşbih sanatları uygulanarak anlatılmıştır.

◾ Örneğin oruç, Burak bineğine benzetilmiştir. Nasıl ki Hz. Peygamber (SAV), Burak ile arş-ı âlâya yükseldiyse oruç ibadeti de insanı varmak istediği yere en güvenli şekilde ulaştırır.