Görünüyorum O Halde Varım

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"Gelecek zamanlarda

Ölüleri balkonlara gömecekler

İnsan rahat etmeyecek

Öldükten sonra da"

Sezai Karakoç

◾ Makineleşme ve teknolojinin ilerlemesi, hız kazanması ile birlikte, insanoğlunun da makineleşmesinin apaçık bir gerçek olduğuna kısa bir zaman diliminde şahit oluyoruz. Üzüm üzüme baka baka kararır atasözümüz bu dönemi anlatan en veciz ifadelerdendir.

◾İnsanlar bu çağda adeta robotlaşmış ve popüler kültürün çekim alanına hapsolmuş bir hayat sürüyor. İnsanoğlu, tarih boyunca her eserin konusu olan insanlık iradesini var olan popüler söylemi idame ettiren sistemin odağına girmiş ve "biz ne yapıyoruz?" sorusunu kendisine sormaktan uzaktır.

(x) Kapitalizm klasik üretebilir mi?