İrfan Sofraları eseri çerçevesinde Niyazi-i Mısri'nin hakikat arayışı

1 /12 İrfan Sofraları eseri çerçevesinde Niyazi Mısri'nin hakikat arayışı















🌴Niyazi-i Mısri (1618-1694), Osmanlı döneminin önde gelen mutasavvıf ve şairlerinden birisi. Asıl adı Mehmed olan Niyazi-i Mısri, Mısır'da eğitim aldığı için "Mısri" lakabı ile anılmakta. Tasavvufi düşünceleri ise çoğunlukla Halvetiye geleneği etrafında şekillenir.

🌴Şiirleri ve vaazlarıyla geniş bir kitleye hitap etmiş olan Mısri, öğretilerinde genellikle zühd ve takva üzerinde durmuş bir alim. Zühd, tasavvufi bir terim olarak geçici dünya malına, makam ve şöhrete değer vermeyip azla yetinerek kalben Allah'a, ebedi olan ahiret hayatına ve ibadete yönelmeyi ifade eder.

🌴Hayatının büyük bir kısmını sürgünlerde geçirmiş ve derin tasavvufi tecrübeleriyle tanınmıştır. Eserlerinde tasavvufun derinliklerine inmeyi amaçlamış, şeriat-hakikat ilişkisini irdelemiştir.

Halvetiye geleneği nedir?

Halvetiyye, Ömer el-Halveti'ye nisbet edilen, Azerbaycan'da teşekkül edip Seyyid Yahya-yı Şirvani vasıtasıyla kurumsallaşarak Anadolu, Balkanlar ve Mısır başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılan İslam dünyasının en yaygın tasavvuf geleneğidir.

Niyazi-i Mısri Kimdir?