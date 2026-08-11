Fütûhâtü’l-Mekkiyye’den öğütler
Yayınlanma Tarihi: 11.08.2026 14:24
Kısaca "Fütuhat" olarak anılan "el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye", Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin tasavvufi görüşlerini en açık ve detaylı şekilde açıladığı eseridir. Otuz yılı aşkın bir sürede yazıya geçirilen Fütuhat, 1231 yılında Mekke'de tamamlanmıştı. İslami ilimlerin çoğuna temas eden Fütuhat, İslam dünyasında en çok okunan, üzerine en çok eser yazılan kitaplardan biri olarak kabul edilir. Fütûhâtü'l-Mekkiyye'den öğütleri bir araya getirdik.
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Gönlünde daima hayırlı ameller yapma düşüncesi bulunsun.
Bu iyi işleri yapamasan da iyi niyet taşımaktan geri durma.
Muhyiddin İbnü'l Arabi
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Sana verdiği ve senden aldığı şeylerde Allâh'ı daima hatırında tut.
Sakın onu unutma.
Yüce Mevlâ'mız, senden bir şey almışsa senin sabretmeni ve bu sayede ilâhî muhabbete ulaşmanı istiyor demektir.
Çünkü O sabredenleri sever.
Muhyiddin İbnü'l Arabi