Fütûhâtü’l-Mekkiyye’den öğütler

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Allâh'ın mü'min kullarını sevmeye çalış.

Bunu, selâmı yaymak, yemek yedirmek ve onların ihtiyaçlarını gidermek yoluyla başarmaya bak.

Şunu bil ki, mü'minler, kendi aralarında birlik ve beraberlik bakımından tek vücut gibidirler.

Muhyiddin İbnü'l Arabi