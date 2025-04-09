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Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 1. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:35

Ülkemizde İbn Arabi adı anıldığında akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin İbn Arabi'ni dev başyapıtı Fütuhat-ı Mekkiyye derslerini sizlerle buluşturuyoruz.

Ekrem Demirli:

"Hz. Peygamber'den itibaren 7. asra kadar Müslümanlar neyi ürettiler, neleri tartıştılar, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şeriften hangi ilimler neşet etti, alemi ve insanı nasıl algıladılar, çevrelerindeki kültürlerle nasıl ilişki kurdular gibi meseleler İslam bilimlerinin ve düşüncesinin büyük sorunlarını ifade eder. Fütuhat-ı Mekkiyye bu hususlara dair kapsamlı bir fotoğraf demektir."

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