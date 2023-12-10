Türk Dilinde 3 Asım

💠 18. yüzyılın önde gelen tarihçilerinden Mütercim Asım olarak tanınan Seyyid Ahmed Asım, yaptığı sözlük çalışmalarıyla adını duyurdu. Gaziantep'te dünyaya gelen Asım'ın soyu Semerkant'a dayanmaktaydı. Dedesi şair, babası Antep Şer'iyye Mahkemesi başkatibiydi. Diğer bir deyişle Ahmed Asım, Gaziantep'te ilim ve edebiyat çevresinin içine doğdu. Dolayısıyla burada tahsil ettiği eğitim onun ileride imza atacağı başarılı işlerin tohumları oldu.

💠 Bu süreçte Arapçayı öğrendi, dini ilimlerle meşgul oldu ve hat sanatında iyi bir seviyeye ulaştı. Dahası, dönemin önemli ilim adamlarından şair Ruhi Mustafa Efendi'den edebiyat dersleri aldı ve şiir alanında kendini geliştirdi. Arapça ve Farsça dillerine, şiir yazacak derecede hakim olan Ruhi Mustafa Efendi'den aldığı dersler sayesinde döneminin hatrı sayılır alimlerinden biri oldu.