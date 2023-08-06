Anlamlı bir hayata geçişin yolu: Kitap okumak
Temel ihtiyaç listelerine hala girememiş olan kitaplar, hayat görgümüzü ve olaylara bakışımızı ilk elden etkileyen gerçeklerin iki kapakta toplanmış halidir. Hayatı boyunca kitap okumamış ve bunu bir eksiklik olarak görmeyen insanlar esasında pek çok duygunun çok sesli anlatımlarından mahrum kalmışlar ve hayatlarını belli kalıplara sıkıştırmışlardır. Hayatımızı anlamlı kılmanın, farklı iklimlere uzanabilmenin ve mana yolculuğunun yolu dün olduğu gibi bugün de kitapların gizemli, maceralı ve ilgi çekici yolundan geçiyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2023
13:34
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
16:06
KİTAP TEMEL İHTİYAÇ MI?
◾ İnsanın gerçekleştiremediği taktirde hayatını devam ettiremeyeceği
temel ihtiyaçları vardır. Bunlar yemek, barınmak, giyinmek gibi eylemlerdir. Okumak maalesef bu kıstas içinde ele alınmaz. Peki, hakikat öyle mi?
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Yemek ve barınma ele alındığında onları bir sanat eseri yahut temel manada ortaya çıkaran yine insanın bilgisidir. Bu manada hayatımızda yaşadığımız önemli değişiklikler, nitelik değişimini ifade eder.
FİKRİYAT'TAN MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN KİTAP LİSTESİ
NİTELİK DEĞİŞİMİ
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Kişinin şahsına has olan nitelik değişimini gerçekleştirebilmesinin yolu ise kitap okumaktan geçer. Kitap, insana başka bir bakış açısı sunarak olaylar karşısında manalı bakabilme yetisi sunar.
◾ Bu açıdan ele alındığında kitap okumak;
meseleleri kavrama noktasında zengin bir bakışı, tarihi ve kültürel bağları öğrettiği gibi aynı zamanda insana önemli donanımlar da kazandırır.
KİTAP NASIL OKUNMALI?
İÇİMİZDEKİ O AĞAÇ
◾ Gerçekleştirdiğimiz
tekil yahut çoğul kitap okumaları, bize kendi dünyamızı öğretirken derin bir bağ ile birbirine geçmiş olan kültürel kodları ve gerçekleri de göz önüne serer.
◾ Bu şekilde de kendi kurduğumuz
özgürlük ağacımızı her daim diri ve yeşil tutma çabasını gösteriyoruz. Bu çaba bizi hem zinde hem de sürekli bir gelişime açık halde tutuyor.
10 MADDEDE KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ
OKUDUKÇA ORTAYA ÇIKAN HAKİKATLER
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Kitaplar çıktığımız bu yolda bize yardımcı oldukları gibi aynı zamanda kavramların gerçek yüzünü de cömertçe gösteriyorlar. Özgürlük kavramını ele alalım.
◾ Okudukça aslında özgürlüğün
her istediğimizi yapmak değil de neyi, nasıl yapmamız gerektiğini izah eden bir mefhum olduğunu anlıyoruz. Kitap, bize sadece pratik bilgiyi değil aynı zamanda bunun vicdani izdüşümü olan hakikatleri de öğretiyor.
KİTAP KOKUSUNDAKİ HEYECANIN TANIMI
KAĞIT DÖŞELİ BİR YOLCULUK
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Okul çağlarımızdan bu yana bize dayatılan zorla kitap okuma söylevlerinin ve teşvik programlarının esasında ne manaya geldiğini de bu şekilde daha kolay idrak ediyoruz.
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İyi eserler kendisinden sonra okumamız gereken diğer metinleri de bize işaret ederek ince ve hassas kağıt döşeli bir yolculuğu bize hediye ediyorlar.
ÜNLÜ YAZARLARIN KİTAP OKUMAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ