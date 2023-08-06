Anlamlı bir hayata geçişin yolu: Kitap okumak

İÇİMİZDEKİ O AĞAÇ

◾ Gerçekleştirdiğimiz tekil yahut çoğul kitap okumaları, bize kendi dünyamızı öğretirken derin bir bağ ile birbirine geçmiş olan kültürel kodları ve gerçekleri de göz önüne serer.

◾ Bu şekilde de kendi kurduğumuz özgürlük ağacımızı her daim diri ve yeşil tutma çabasını gösteriyoruz. Bu çaba bizi hem zinde hem de sürekli bir gelişime açık halde tutuyor.

10 MADDEDE KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ