10 maddede kitap okumanın önemi
Yüzyıllardır yapılan bir eylem olan kitap okumanın hiçbir kötü etkisinin olmamasının yanı sıra birden çok yararı vardır. Zarifoğlu'nun deyimiyle "Oku! emri, anlamını bilmeden okumak olmamalıydı. Anlamı kavramadan okunacak bir şey hayata uygulanamaz, yaşanamazdı."
Giriş Tarihi: 05.04.2020
16:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
17:14
Kitap okumak zekayı geliştirir
Okuma anlayışı ve alışkanlığı, erken yaşlarda kazandırılması gereken "temel eğitim" formasyonlarından biri. Bu hedefe ulaşma safha ve süreçlerinde, aile başlangıç noktası okul ise k aldığı yerden devam ettirerek geliştirme ve pekiştirme yeridir. Yaşamımız boyunca okuyarak, birçok bilgi öğreniriz. Eğitimde olduğu kadar hayatta da başarılı olabilmenin önde gelen şartlarından biri okumaktır. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma insanlığın, umut ve heyecan da canlılığın şartıdır.
Kendimizi tanıyarak
hayatta başarılı olabilmenin en önemli yolu okumaktır. Kitap okuma, düşünceleri olgunlaştırır, zekayı geliştirir. Özellikle yaşlanma ile ortaya çıkan hafıza sorunlarının en etkili çözümü kitap okuyarak zihinsel aktivitelerin canlı tutulmasıdır.
"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim." Cemil Meriç
Kelime hazinenizi zenginleştirir
Kitap okumanın en iyi faydalarından biri de kelime hazinenizi geliştirmesidir. Bu sizin daha kültürlü ve kendine özgüveni olan biri olmanıza yardım eder. Çok okuyan insan, çok fazla kelime görmüş ve hafızasına eklemiş demektir. Kitap okurken karşılaştığımız yeni kelimeler zamanla bizim konuşma tarzımıza da yansır. Sürekli kitap okuyan biri konuşurken kullandığı kelimelerle kendini dinletmeyi başarır.
Kitap kokusundaki heyecanın tanımı:Okuma alışkanlığı
Bir kitabı okurken o kitabın içerisindeki bilgileri ve birçok unsuru hafızanızda tutmanız gerekir. Bu da eğer bir kitap okuma alışkanlığınız var ise her gün hafızanızı kullanmanızı sağlayacaktır.
"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." Descartes