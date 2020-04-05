10 maddede kitap okumanın önemi

Kitap okumanın en iyi faydalarından biri de kelime hazinenizi geliştirmesidir. Bu sizin daha kültürlü ve kendine özgüveni olan biri olmanıza yardım eder. Çok okuyan insan, çok fazla kelime görmüş ve hafızasına eklemiş demektir. Kitap okurken karşılaştığımız yeni kelimeler zamanla bizim konuşma tarzımıza da yansır. Sürekli kitap okuyan biri konuşurken kullandığı kelimelerle kendini dinletmeyi başarır.

Kitap kokusundaki heyecanın tanımı:Okuma alışkanlığı