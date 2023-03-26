Türk lehçelerinde "iftar"
Rahmet ve bereket ayı Ramazan; farklı devlet, millet ve toplulukların hayatına birbirinden kıymetli, manalı kelimeler kazandırmıştır. Türklerin yaşadığı kadim topraklarda da büyük bir coşkuyla idrak edilen Ramazan ayı ile bütünleşen iftar sözcüğü bunlardan sadece biridir. İşte, Türklerin diyarında bu güzide kelimenin karşılıkları...
Giriş Tarihi: 27.03.2023
09:56
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
10:06
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
İftar- İftar
🔸 Oğuz Türkçesinin devamlılığını sağlayan ve temsilcisi kabul edilen Azerbaycan Türkçesinde "
iftar" kelimesini, Türkiye Türkçesindeki aynı sözcük karşılamaktadır.
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İlahi, sƏnden ötrü oruç tutdum, sƏnin verdiyin ruzi ilƏ iftar açdım vƏ sƏnƏ tƏvƏkkül etdim. Bağışlayan ve mehriban Allahın adı ilƏ. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mƏnim günahlarımı bağışla!
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İlahi senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızık ile iftar açtım ve sana tevekkül ettim. Bağışlayan ve merhamet sahibi Allah'ın adı ile. Ey sınırsız bağışlayan, benim günahlarımı bağışla.
Kadim Türkistan'da "Ya Ramazan" geleneği
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
İftar- Ağzaçar
🔸 Güneybatı yani Oğuz grubundan olan Türkmen Türkçesinde "
iftar" sözcüğü yerine, ağız açmaktan gelen " ağzaçar" kelimesi kullanılmaktadır.
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Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz açylyan wagtlary.
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Ramazan ayında Aşkabat şehri için iftar vakitleri.
ÖZBEK TÜRKÇESİ
İftar- O'giz ochish
🔸 Güneydoğu grubundan olan ve
yuvarlaşması ile meşhur Özbek Türkçesinde " iftar" sözcüğünü "o'giz ochish", Türkiye Türkçesi ile ağzı açmak fiili karşılamaktadır.
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Ey Alloh, ushbu ro'zamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim.
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Ey Allah'ım (CC), bu orucu Senin için tuttum ve Sana iman ettim ve Sana tevekkel kıldım ve verdiğin rızıklar ile iftarımı açtım.
Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas
UYGUR TÜRKÇESİ
İftar- İptar
🔸 Güneydoğu Türkçesinin son temsilcisi olan Uygur lehçesinde "
iftar" sözcüğü " iptar" kelimesi ile karşılık bulmaktadır. Bu lehçede dil özelliklerinden dolayı f değişimi gözlenmektedir.
➡ Kimki roza tutgiçga iptarlık berse roza tutguçinin eçridin hiç nerse kimeymestin iptar berguçine roza tutguçinnine ohşay içre birilidu.
➡ Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir.
KIRGIZ TÜRKÇESİ
İftar- Ooz açuu
🔸 Kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Kırgız Türkçesinde halk, "
iftar" kelimesinin karşılığı olarak ağız açmak fiili olan "ooz açuu" kullanır.
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Alla taalam özüñ bergen ırıskı menen ooz açuudamın.
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Allah'ım (CC) bana verdiğin rızık ile iftarımı açıyorum.
Türk lehçelerinde "oruç"