Türk lehçelerinde "iftar"

ÖZBEK TÜRKÇESİ

İftar- O'giz ochish

🔸 Güneydoğu grubundan olan ve yuvarlaşması ile meşhur Özbek Türkçesinde "iftar" sözcüğünü "o'giz ochish", Türkiye Türkçesi ile ağzı açmak fiili karşılamaktadır.

➡ Ey Alloh, ushbu ro'zamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim.

➡ Ey Allah'ım (CC), bu orucu Senin için tuttum ve Sana iman ettim ve Sana tevekkel kıldım ve verdiğin rızıklar ile iftarımı açtım.

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