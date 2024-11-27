Allah Teala'nın sevmediği kötü huylar

Kötü Zan

◾ Sebepsiz yere başkasını suçlamak anlamına gelen zan kelimesi, herhangi bir bilgi olmadan bir kimse ve eylemi hakkında olumsuz kanıya sahip olmaktır.

◾ İşittiklerimiz doğru olmayabilir, buradan hareketle sadece duyduklarımız üzerinden birileri hakkında olumsuz düşünmemiz ve bunu kanıksamamız bizler için çok kötü bir huydur.

GÜZEL DÜŞÜNME SANATI: HÜSN-Ü ZAN