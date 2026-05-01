Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 19. Bölüm: İslam'ın İlk Şehitleri

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 19. Bölüm: İslam'ın İlk Şehitleri

Yayınlanma Tarihi: 01.05.2026 10:14

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 19. Dersimizin konusu ise İslam'ın İlk Şehitleri: "Ümeyye ailesine mensup olan Hz. Osman (RA) Müslüman olunca amcası el-Hakem İbn-i Ebi’l-Âs b. Ümeyye tarafından alabildiğine işkencelere tabi tutuluyor."

Alemlere rahmet olan Allah Resulü'nün (SAV) davetine icabet ederek Müslümanlıkla şereflenen Ashab-ı Kiram'ın büyükleri tebliğin ilk yıllarından büyük işkence ve zorbalıklara maruz kalmışlardı.

Ümeyyeoğulları'nın önde gelen isimlerinden Hz. Osman (RA) da bu işkence ve engellemelerden nasibini almıştı. Siyer Dersleri'nin on dokuzuncu bölümünde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İslam'ın ilk şehitlerini anlattı:

🔹Ümeyye ailesine mensup olan Hz. Osman (RA) Müslüman olunca amcası el-Hakem İbn-i Ebi'l-Âs b. Ümeyye tarafından alabildiğine işkencelere tabi tutulmuş ve zorbalanmıştı.

Ona diyor ki "Bu Osman Müslüman olmuş, bu Müslüman falan olduğu yok, bunu cin çarpmış" diye onu adeta aşağılamışlardı.

🔹Bunun yanında da amcası bu söylenenleri işitince alabildiğine sinirlenmiş, çok kızmış ve hiç tereddüt etmeden yeğenine alabildiğine zalimce ve gaddarca işkencelerde bulunmaya başlamıştı.

🔹Allah'tan (CC) başka ilah olmadığını söyleyen Hz. Osman'a (RA) karşı gerçekten bunlar adeta küplere binerek ona saldırmışlar ve amcası zalimce, insafsızca ona, o yumuşak huylu insanı, o son derece mülayim olan Hz. Osman'ı (RA) bir odaya kapatıyor, işkence ediyor. Onun ellerini ayaklarını bağlıyor ve eski dinine dönünceye kadar, putlara yeniden tapıncaya kadar onu çözmeyeceğini söylüyor

