Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 19. Bölüm: İslam'ın İlk Şehitleri

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 19. Dersimizin konusu ise İslam'ın İlk Şehitleri: "Ümeyye ailesine mensup olan Hz. Osman (RA) Müslüman olunca amcası el-Hakem İbn-i Ebi’l-Âs b. Ümeyye tarafından alabildiğine işkencelere tabi tutuluyor."

◾Alemlere rahmet olan Allah Resulü'nün (SAV) davetine icabet ederek Müslümanlıkla şereflenen Ashab-ı Kiram'ın büyükleri tebliğin ilk yıllarından büyük işkence ve zorbalıklara maruz kalmışlardı.

◾Ümeyyeoğulları'nın önde gelen isimlerinden Hz. Osman (RA) da bu işkence ve engellemelerden nasibini almıştı. Siyer Dersleri'nin on dokuzuncu bölümünde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İslam'ın ilk şehitlerini anlattı:

🔹Ümeyye ailesine mensup olan Hz. Osman (RA) Müslüman olunca amcası el-Hakem İbn-i Ebi'l-Âs b. Ümeyye tarafından alabildiğine işkencelere tabi tutulmuş ve zorbalanmıştı.

Ona diyor ki "Bu Osman Müslüman olmuş, bu Müslüman falan olduğu yok, bunu cin çarpmış" diye onu adeta aşağılamışlardı.

🔹Bunun yanında da amcası bu söylenenleri işitince alabildiğine sinirlenmiş, çok kızmış ve hiç tereddüt etmeden yeğenine alabildiğine zalimce ve gaddarca işkencelerde bulunmaya başlamıştı.

🔹Allah'tan (CC) başka ilah olmadığını söyleyen Hz. Osman'a (RA) karşı gerçekten bunlar adeta küplere binerek ona saldırmışlar ve amcası zalimce, insafsızca ona, o yumuşak huylu insanı, o son derece mülayim olan Hz. Osman'ı (RA) bir odaya kapatıyor, işkence ediyor. Onun ellerini ayaklarını bağlıyor ve eski dinine dönünceye kadar, putlara yeniden tapıncaya kadar onu çözmeyeceğini söylüyor

