Hayata Dur Deme Özgürlüğü: Oruç I Ekrem Demirli

Ekrem Demirli oruç ibadetini anlattı: "Yemeden ve içmeden ve cinsellikten uzak durarak insanın anlamı nedir? İnsanın keyfi nedir veya yani insanın ruhunun anlamı nedir, bu soruyu sormaya çalışıyoruz. Oruçta öğrenmeye çalıştığımız şey budur."

◾ Oruç insanın bedeninin gerçekliğini kabul eder. Bu nedenle iftar diye bir şey kabul etmiştir. Yani iftarla birlikte oruç tekrar bozulur ve eskiye döneriz. Fakat bir dönem yani süresi az bile olsa tutunuruz. Ramazan orucunda süre çok azdır. Bunu anlatmak için bazen sorarım insanlara: Ne kadar oruç tutuyoruz?

◾ Bazen derler: İşte on altı saat, on yedi saat... Halbuki bu yanılsamadır, on altı saat oruç yoktur. Çünkü öğle yemeğinden başlatmak lazım. Yani acıktığımız vakit, sabahtan sonra öğlen yemeğidir.

◾ Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında diyelim ki dört saat ya da beş saattir hadi bilemediniz altı saattir. Yani altı saatlik bir ibadetten konuşuyoruz daha fazla değil.

◾Altı saatlik bir ibadet ile bu nasıl anlatılabilir ya da altı saatlik bir ibadetle oruç insanı nasıl eğitebilir? Bu başlı başına bir sorudur. Fakat bunun nedeni Müslümanlığın umumi bir din olmasıdır.

◾Yani bütün insanlara yönelik olmasıdır, bütün insanlara yönelik olduğu için standart en aşağıya çekilmiştir. Yani altı saatlik oruç yeterli kabul edilmiştir. Hatta birçok durumda da rahatlık gözetilmiştir. Tutamayan sonra tutar, kaza eder vesaire gibi birtakım kolaylıklar getirmiştir. Dolayısıyla aslında oruç kolay bir ibadettir.

◾Yani esasında altı saatlik bir ibadettir ve altı saat içerisinde büyük bir meseleyi anlamamız isteniyor nedir o? Yemeden, içmeden, cinsellikten uzak durarak insanın anlamı nedir? İnsanın keyfi nedir veya yani insanın ruhunun anlamı nedir, bu soruyu sormaya çalışıyoruz. Oruçta öğrenmeye çalıştığımız şey budur...

