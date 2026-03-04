Riyazü's Salihin Okumaları 12 - Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci. "Aciz kimse, nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah Celle Celaluhu'dan olmayacak şeyleri uman kimsedir."

◾ Murâkabe kelimesi Arapça kökenlidir ve 'gözetlemek' anlamına gelen Arapça'daki "rakabe" kökünden türetilmiştir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, gözleri açık tutmak gibi anlamlara gelmektedir. Kullar murâkabe duygusunu hakkıyla yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirebilmek için, nefislerini terbiye etmeleri ve kalplerini arındırmaları gerekir.

◾ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar:

"Akıllı kimse, akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır."

(Tirmizî, Kıyâmet 25 - İbni Mace, Zühd 31)

◾ Böylece yeni bir akıllı tanımı elde etmiş olduk. Murakabe ve muhasebe ile hayatını geçiren ve bir de ölümden Sonrası için çalışan kimse.

◾ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında

"Ve'l Aciz"

Peki aciz kimse kimdir? diye sordu.

"Men etbea nefsehu hevahe ve temenna alellahi'l emani"

"Nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah Celle Celaluhu'dan olmayacak şeyleri uman kimsedir."

◾ Şimdi hepimizin zihninde bir akıllı insan tanımı ve aciz kimse tanımı mevcut. Buna ek olarak sünnet geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir insan, yeni bir akıllı insan, aciz insan tanımı yapıyor.

◾ Dikkatimizi çekerse hadis-i şerifte dünya ve ahiret bir bütün olarak değerlendiriliyor ve bütün meseleler Allah Celle Celaluhu ile irtibatlı olarak ele alınıyor

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.