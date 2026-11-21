Güzel düşünme sanatı: Hüsn-ü zan

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🔶 Zan, kelimesi dini kaynaklarda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Tek başına iyi veya kötü bir anlam sahip olmayan zan, daha çok nötr olarak herhangi bir şey hakkında kanaate sahip olmaktır.

🔶 Sahip olunan kanaate göre iyi ve kötü anlamlar yüklenir.

🔶 Zan kavramından taşıdığı iyi ve kötü manalarından dolayı, hadislerde de çokça zikredilir.

🔶 Kur'ân-ı Kerim'de de kötü ya da iyi kanaat besleme manasında kullanılan zan, hadislerde ise hüsn-ü zan ve su-i zan olarak da kullanılır.

🔶Kur'ân'da ve hadislerde zannın kullanıldığı bağlamlar incelendiğinde su-i zanna ve ondan kaçınmaya çokça vurgu yapılır.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas