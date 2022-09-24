İnsanın anlam arayışı: İman ve İnsan

◾ İnsan her zaman güven içinde olmak ve huzur içerisinde bulunmak ister. Bu husus insanın kendisinden daha güzel, daha güçlü ve birçok yüksek sıfata naim bir varlığa sığınma ile gerçekleşir.

Naim ne demek?

Nimete eren kimse anlamına gelir.

◾ İnanmak aynı zamanda kişinin yaşamı anlamlandırmasına yardımcı olur. "Neyim, nereden gelip nereye gidiyorum?" gibi varoluşsal sorulara cevap olur.