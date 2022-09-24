İnsanın anlam arayışı: İman ve İnsan
İnsan bir bilinmezlik halidir. Güvende hissetme ihtiyacı duyan insan bu sebep dolayısıyla bir şeye, varlığa dayanmak ister. Her insanın fıtratı, yapısı ve inancı farklıdır. "Eman" kökünden türeyen "İman" kelimesi ışığında insan ve onun sonsuz arayışı daima devam eder.
Giriş Tarihi: 24.09.2022
17:27
İman nedir?
◾ İnsan, doğası gereği bir varlığa
bağlanma ve inanma ihtiyacı hisseder. Kimileri bunu "aşk" olarak değerlendirir ve fani olan bir şeye gönlünü bağlar. Kimileri "inanç" olarak nitelendirir ve ister. yüce bir varlığa inanmak
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Eman" kökünden türeyen iman kelimesi; güvenmek, emin olmak, güven içinde bulunmak, inanılır, güvenilir olmak anlamlarına gelir.
İmanın kapsamı nedir?
◾ İnsan her zaman güven içinde olmak ve huzur içerisinde bulunmak ister. Bu husus insanın kendisinden
daha güzel, daha güçlü ve birçok yüksek sıfata naim bir varlığa sığınma ile gerçekleşir.
Naim ne demek?
Nimete eren kimse anlamına gelir.
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İnanmak aynı zamanda kişinin yaşamı anlamlandırmasına yardımcı olur. "Neyim, nereden gelip nereye gidiyorum?" gibi varoluşsal sorulara cevap olur.
Düşünce Atlası - İnsanın güzellik arayışı
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İnanç, kimilerince kanıt gerektirmeyen ve sorgulanmaması gereken dogmatik bir yapı olarak öne sürülse de akıl sahibi insan, inandığı şeyleri hakikate dayandırmak ister. Dolayısıyla sorgular ve ona göre iman eder.
◾ Hz. İbrahim'in (AS) kıssası, dünyada inanmak için Rab arayışını, akıl sahibi tek varlık olan insanın onu kullanarak Rabbi'ni bulmasına
Kur'an'dan açık bir örnektir.
Hz. İbrahim'in duası
◾ Hz. İbrahim'in (AS) putlar arasında başlayan
Rab arayış yolculuğu kur'an'da da bir kıssa olarak anlatılır:
"Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur" dedi. Yıldız batınca da "Batanları sevmem" dedi. Ayı doğarken görünce, "Rabbim budur" dedi. O da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce, "Rabbim budur; zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki: "Ey kavmim! ben, sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.""Ben, O'nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim."
En'âm Suresi 76 - 79. ayetleri okumak ve mealini dinlemek için tıklayın
◾ Bu kıssadan da anlaşılacağı üzere iman
araştırma ve akıl yürütmenin bir sonucudur. İnsan inancını bir hakikate dayamak ister. Hakikati tümüyle göremez çünkü görmesi sırrı bozar.
Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan 25 alıntı
◾ Hakikate erişen insan,
kalben huzur bulur ve mutmain ruhaniyete bürünür. İman mefhumunda insanı emniyete götüren içten bir inanç vardır. İnanma özgür bir eylemdir, kalpten gelir, samimidir.
◾ İnsan eliyle ortaya çıkmayan ve bir zamanlar "İslam" olan muharref dinlere baktığımızda inancın gerekleri özünde aynıdır. Aynı şeyleri öğütler, toplumu yetiştirir, geliştirir ve istikamet verirler.
◾ İnsanı ruhi ve maddi olarak şekillendiren
inançtır. Davranışlarını, düşüncesini, hayata bakışını düzenler. İman ise insanı hakiki manada insan yapar.
Allah'a iman nasıl olmalıdır? İmanın insana kazandırdıkları...
◾ Tüm modernlik ve değişen dünya düzenine rağmen Dünya üzerinde yaşayan insanların ekseriyeti hala bir
yaratıcıya inanıyor.
◾ Meşhur İngiliz gazete
The Guardian'da yayınlanan, 2018 tarihli 'Din: İnanç neden giderek daha popüler hale geliyor' başlıklı tarihli yazıya göre insanın inanma ihtiyacı gün geçtikçe artıyor ve dünya genel nüfusunun %84'ü kendini bir dinle özdeşleştiriyor. En hızlı büyüyen ve çoğunluğu oluşturan inanç ise İslam.
◾ Elimizdeki verilere baktığımızda
insan, arayış içinde ve huzuru inanmakla buluyor. Arayışları sonucunda hakiki imanla buluşamayan insanlar ise hayatları boyunca birçok şeyde aradıklarını bulamıyor ve nihayetinde hayatlarını sonlandırmaya karar veriyorlar.
İnsan Allah'ı niçin arar?
◾ Tüm
değersizlik ve çirkinlik çağında İslam ise insanın anlam ve hakikat arayışına cevap vererek insanları sükunete ve huzura davet ediyor.
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Nihayetinde insan akil bir varlık ve biraz düşünüp etrafına baktığında yaratılan her şeyin kendisine hizmet ettiğini fark edecektir. Bir mana ve hakikat arayışında olan insan yolculuğu süresince bulduğu şeyin onu tatmin etmesini arzular. İman ona gerçek bir amaç çizer ve insanın hayatı anlam bulur.
Allah'ın İnsandan Muradı: Allah İnsanı Niçin Yükümlü Kıldı?