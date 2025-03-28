Edepler silsilesi: İslam

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◾ Ölçüye riayet etmek olarak anlamlandırdığımız edep yüce dinimiz İslam'ın her dalında karşılan bulan bir kavramdır. İslam alimleri ilmin ön kabulü olarak belirledikleri edebi ilk çocukluk döneminden itibaren öğretme gayreti içinde olmuşlardır.

◾ Alimlerin en bilinenlerinden biri olan İbn Kayyım el Cevziyye bu geniş kavramı sınırlandırmış ve üç ana başlıkta toplamıştır. Bunlar Allah Teala'ya karı olan edep, Resulullah'a (SAV) karşı olan edep ve insanlığa karşı olan edeptir.

İbn Kayyım el Cevziyye kimdir?

1292 - 1350 yılları arasında yaşayan el Cevziyye, İslami ilimlerin pek çok dalında eser vermiş büyük bir müellifti.

İNSANI İNSAN KILAN AHLAK