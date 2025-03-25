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4 mezhep imamının hikmetli sözleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 09:42 Güncelleme Tarihi: Mart 25, 2025 09:43

İslam dini dört ana fıkıh mezhebi etrafında şekillenir. Bunlar: Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebidir. Gidilecek yol anlamına gelen mezhepler imamların dini yorumlama ve anlama ölçüsünde gelişen ilmi, düşünce ekolleridir. Dünya üzerindeki Müslümanlar dini hükümleri mezhepler üzerinden anlar, ibadetlerini mezheplere bakarak gerçekleştirirler. Her biri İslami ilimlerde çağının en yetkin isimleri olarak kabul edilen dört imam, sadece ilim ile değil yaşantıları ile de Müslümanlara örneklik etmişlerdir. Dört mezhep imamının hikmetli sözlerini araştırdık.

1/20

🔹

Bil ki, uzuvların göze tâbi olması gibi, amel de ilme tâbidir. Az amelle beraber olan ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır.

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İMAM-I AZAM EBU HANİFE'NİN İLİM SİLSİLESİ

2/20

🔸

Sende olmayan bir iyilikle seni methedenin, kızdığı zaman sende bulunmayan bir fenalıkla seni kötüleyeceğinden şüphen olmasın!

İmam Şafiî

İMAM ŞAFİİ'NİN HAYATI VE FIKIH İLMİNDEKİ YERİ

3/20

💠

Meziyet; ancak fazilet, ilim ve irfan tamamlığı iledir.

İmam Ahmed b. Hanbel

HANBELİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

4/20

🔲

İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allah'tan korkar hâlde olması lazımdır.

İmam Malik b. Enes

MALİKİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5/20

🔹

Bir kimse ibadetten hiç ayrılmasa, midesine gireni helal mi, haram mı diye seçmedikçe hiçtir. Hiç bir ibadeti makbul olmaz.

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İMAM-I AZAM'IN TAKVASI

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