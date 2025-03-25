4 mezhep imamının hikmetli sözleri

1 /20













🔹

Bil ki, uzuvların göze tâbi olması gibi, amel de ilme tâbidir. Az amelle beraber olan ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır.

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İMAM-I AZAM EBU HANİFE'NİN İLİM SİLSİLESİ