İmam Şafii'nin hayatı ve fıkıh ilmindeki yeri

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla VAV TV'de yayınlanan Fıkıh Meclisi'nin 17. bölümüne Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Soner Duman konuk oldu. Kur'an yolu programını her Cuma 18:00'de VAV TV'de izleyebilirsiniz.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi'nde bu hafta; İmam Şafii ve Şafi Mezhebi; Muhammed bin İdris adıyla bilinen İmam Şafii fıkhi görüşlerini neden değiştirdi?; hangi şehirlere ilim yolculuğu yaptı?; İmam Şafii'nin görüşleri; Şafi mezhebinin görüşleri; İmam Ahmed, İmam Şafi hakında ne dedi? gibi önemli konular konuşuldu.

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📌 BU BÖLÜM HANGİ BAŞLIKLARI İÇERİYOR?

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İmam Şafii Kimdir?

04:30 İmam Şafi Ehli Hadis mi Ehli Rey mi?

16:00 İmam Şafii'nin Hayatı

27:00 İmam Şafii'nin Fıkıh Anlayışı

34:00 İmam Şafii'nin Fıkıh İlmine Katkıları

39:00 Doç. Dr. Mahmut Samar

45:00 İmam Şafii ve İlmi Kişiliği

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