Ahlak nedir' Ahlak'ın gelişimi nasıldır? Ahlak felsefesi...

◾ Peygamberimiz (SAV), "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurarak son ve en mükemmel din olan İslam'ın, gayesini ve yüksek hedefini bildirmiştir.

(Muvatta, Husnul Hulk, 1)

◾ Resulullah (SAV) İslam'da güzel ahlakın yerini de şu ifade ile vurgulamıştır:

"İslam, güzel ahlaktır."

(Beyhaki, Şüabül İman, 242)

Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz