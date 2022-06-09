Ahlak nedir' Ahlak'ın gelişimi nasıldır? Ahlak felsefesi...
Hayatımız boyunca fıtraten gerçekleştirdiğimiz iyi ve kötü huylar ahlakımızı oluşturur. Resulullah en güzel ahlak sahibi olması sebebiyle tüm müminler için büyük bir örnek teşkil eder. Müslümanlar Allah Resulü'ne benzemek ve izini takip etmek için iyi ve güzel ahlak sahibi olmaya gayret ederler.
Giriş Tarihi: 09.06.2022
13:17
Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
13:23
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Ahlak, insanın ruhunda yerleşen meleke ve alışkanlıklardır. Bu meleke ve alışkanlıklar kendi isteğimizle fiil ve davranışlarımızı meydana getirir.
◾ Organlarımızın hareketleri ruhumuza bağlıdır.
Ruhumuza güzel huylar, iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları iyi olur. Buna " Güzel ahlak" denir. Ruhumuza kötü huy ve fena alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları da kötü olur, buna da " Kötü ahlak" denir.
Merak edilen önemli dini sorular
◾ Bu sebeple, söz ve davranışlarımızın iyi, ahlakımızın güzel olabilmesi için ruhumuzun kötü huylardan temizlenerek
iyi huy ve güzel alışkanlıklarla donatılması gerekir.
◾ Dinimizde ahlakın büyük
önemi ve üstün bir yeri vardır. İslam'ın gayesi, insanları güzel ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktır. Dinin emir ve yasaklarına bakınca, bunu açık bir şekilde görebiliriz.
İlahi bir terbiye metodu: İmtihan
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Peygamberimiz (SAV), buyurarak son ve en mükemmel din olan İslam'ın, gayesini ve yüksek hedefini bildirmiştir. "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
(Muvatta, Husnul Hulk, 1)
◾ Resulullah (SAV) İslam'da güzel ahlakın yerini de şu ifade ile vurgulamıştır:
"İslam, güzel ahlaktır."
(Beyhaki, Şüabül İman, 242)
Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz
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İslam, güzel ahlak olduğuna göre, Müslümanın da güzel ahlak sahibi olması gerekir. Esasen, Müslümanın değeri ahlakının güzelliği ile ölçülür. İmanın meyvesi güzel ahlaktır.
◾ İyi ve güzel ahlak sahibi olmayan
kimse meyvesiz ağaç gibidir. Müslüman, Allah'ın ve Peygamberin sevgisini iyi davranışları ve güzel ahlakı sayesinde kazanır.
En güzel elbise: Takva