En güzel elbise: Takva

◾ Muttakilikte esas olan, kişinin Allah'ı (CC) en yakınında bilerek O'nun (CC) bildirdiği emir ve yasaklara dikkat göstermesidir. Alemlerin Rabbi Yüce Allah (CC) insanoğluna şah damarından daha yakındır. Efendimiz (SAV) en büyük muttakidir. Asırlar boyunca müslümanlar bu minval üzere takvaya, en güzel elbiseye sarılırlar.

◾ Bir müslümana en çok yakışacak elbise, huy Yüce Allah'ın (CC) bildirdiğine göre "Takva Elbisesi"dir. Her kul bu hassasiyete titizlik göstererek Hak Teala'nın emirlerine karşı hassas olmalı ve O'nun (CC) ipine sımsıkı sarılmalıdır.

Hz. Peygamber'in öğretici vasıfları