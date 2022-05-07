Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz

💠 Vefa duygusu, yapılan bir iyiliğin karşısında minnet ile hareket etmek, yapılan iyiliği unutmamak, iyiliğe iyilikle cevap vermek demektir. Toplumda önemli bir yeri olan vefa, esasında en başta Rabbimize karşı göstermemiz gereken bir duygudur. Zira saymakla bitmeyecek nimetleri Cenab-ı Hak bize ihsan etmiştir. İçtimai hayatımızda sık sık duyduğumuz 'İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez' sözü, Allah'a (CC) vefa duymayan kişinin, hiç kimseye vefa göstermeyeceğini ifade etmek için kullanılmıştır.

Bilgi notu: Vefa duygusu pek çok ibadetin temelinde yatan bir çekirdek olgudur. Örneğin Allah'a (CC) karşı olan vefa duygusu anne-babaya karşı olan vefa duygusunu da beraber getirir.

💠 Şükür ibadeti de vefa duygusundan doğan tabi bir sonuçtur. Kul, kendisini yoklukta bırakmayıp vücut yani var olma nimetini veren, cansız bir madde değil, hayattar bir mahluk eden, çiçek, böcek, hayvan değil duyar, düşünür, konuşur bir insan eden, küfürde bırakmayıp İslamiyet nimetine mazhar kılan Rabbine karşı her gün, her vakit diliyle ve davranışları ile şükretmelidir.