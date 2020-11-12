Namaz kılma adabı ile ilgili hadisler
Peygamber Efendimiz, İslam'ın beş temel üzerine kurulduğunu bildirmiş; bunları kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek olarak sıralamıştı. Resul-i Ekrem, amellerin en faziletlisinin "vaktinde kılınan namaz" olduğunu buyurmuştu. Peki, namaz kılarken nelere dikkat etmeliyiz? Namaz kılma adabı ile ilgili hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 12.11.2020
10:36
Hz. Âişe'den (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması (uygun) olmaz.
Müslim, Mesâcid, 67
Enes b. Mâlik'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah:
"Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar!" dedi ve (bu durumdan sakındırmak için) sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki (sonunda): "Onlar ya (gözlerini semaya dikmekten) vazgeçerler, yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar." buyurdu.
Buhârî, Ezân, 92
Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
Resûlullah'a, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum, o: Bu, kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir, buyurdu.
Buhârî, Ezân, 93
Namazın önemi hakkında 40 hadis
Enes'ten (ra) nakledildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Namazda iken sağa sola bakmaktan sakın! Zira namazda etrafa bakmak, helâke sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.
Tirmizî, Cum'a, 60
Ebû Mersed Kennâz b. Husayn'ın (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
Müslim, Cenâiz, 98
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