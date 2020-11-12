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Namaz kılma adabı ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz, İslam'ın beş temel üzerine kurulduğunu bildirmiş; bunları kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek olarak sıralamıştı. Resul-i Ekrem, amellerin en faziletlisinin "vaktinde kılınan namaz" olduğunu buyurmuştu. Peki, namaz kılarken nelere dikkat etmeliyiz? Namaz kılma adabı ile ilgili hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:36
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Hz. Âişe'den (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması (uygun) olmaz.

Müslim, Mesâcid, 67

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Enes b. Mâlik'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah:

"Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar!" dedi ve (bu durumdan sakındırmak için) sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki (sonunda): "Onlar ya (gözlerini semaya dikmekten) vazgeçerler, yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar." buyurdu.

Buhârî, Ezân, 92

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Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah'a, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum, o: Bu, kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir, buyurdu.

Buhârî, Ezân, 93

Namazın önemi hakkında 40 hadis

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Enes'ten (ra) nakledildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Namazda iken sağa sola bakmaktan sakın! Zira namazda etrafa bakmak, helâke sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

Tirmizî, Cum'a, 60

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Ebû Mersed Kennâz b. Husayn'ın (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Müslim, Cenâiz, 98

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