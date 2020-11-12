Namaz kılma adabı ile ilgili hadisler

Enes b. Mâlik'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah:

"Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar!" dedi ve (bu durumdan sakındırmak için) sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki (sonunda): "Onlar ya (gözlerini semaya dikmekten) vazgeçerler, yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar." buyurdu.

Buhârî, Ezân, 92