Namazın önemi hakkında 40 hadis

Eğer İslam'ı tek kelime ile anlatmamız istenseydi ona "namaz" diyebilirdik. Allah Resulü de namazı, "dinin orta direği" olarak nitelendirdi. Namaz, İslam'ın en önde gelen şiârıdır. O halde, namaza ehemmiyet vermek ve ona büyük bir azimle devam etmek son derece önemlidir. Bunun için de Resûlullah, vasiyetinde namaz üzerinde ısrarla durmuştu. Peki, hadislerde namaz hakkında ne söylenir? Sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından birlikte namazın önemi hakkında 40 hadisini derledik.