Peygamberimizin askeri hayatını kayda alan alim: Vakıdi

💠 Büyük bir Megazi yazarı olan Vakıdi, İslam medeniyeti için Peygamber Efendimiz'in (SAV) katıldığı savaşların ve gazvelerin kaydı, muhtevası, nasıl ve ne suretle olduğu gibi birtakım detayları aktarma noktasında büyük ve önemli bir alimdir.

💠 Aynı zamanda pek çok hadis rivayetinde de bulunan Vakıdi, özellikle Siyer ve Megazi ilminin gelişiminde büyük emek sahibidir. Vakıdi'nin Megazi alanındaki saygınlığı, Ahmet b. Hanbel (RA) gibi pek çok sahabi efendimiz tarafından doğrulanır.

Bilgi Notu: Büyük bir zeka ve kabiliyete sahip olan Vakıdi'nin bu denli büyük bir alim olmasının sırrı, ilme değer veren bir ailede, Kur'an ve hadis ekseninde yetiştirilmiş olmasında saklıdır. Ayrıca 50 yıl Peygamber Efendimiz'in (SAV) yanı başında Medine'de hayat süren Vakıdi'yi şüphesiz Medine'de o dönemde din ve diyanet üzere dönen yaşam ve içtimai hayat büyük bir oranda etkilemiştir. Onun zihni yapısının ve karakterinin, Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulullah'ın (SAV) hadisini öğrenmek ve yaymak düşüncesi merkeziyetinde gelişmesi, büyüdüğü ortamın ona kattığı değerli meyvelerdendir.