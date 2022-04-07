Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında Ramazan ayında düzenlenen seriyyeler

Peygamber Efendimiz döneminde Ramazan ayında pek çok seriyye düzenlendi. Peygamberimizin hedef ve planlarını kendisinin belirlediği ancak komutasını bir sahabeye devrettiği bu seriyyeler, farklı amaç ve hedefler taşıyordu. İlk seriyye Medine'ye hicretten 7 ay sonra yapıldı. Peki, Ramazan ayında gerçekleştirilen seriyyelerin amacı neydi, ne zaman yapıldı ve kim tarafından komuta edildi?