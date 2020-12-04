Peygamberimizin müşriklerle mücadele ettiği üç seriyye

Resûl-i Ekrem'in hedef ve planlarını kendisinin belirlediği, ancak bizzat kumanda etmeyip sahabeden birinin kumandasında gönderdiği askerî birlik ve harekâtlar için kullanılmıştır.

Bu yönüyle Resulullah'ın kumanda ettiği askerî seferleri ifade eden gazveden ayrılır. Harekât planları, asker sayısı ve operasyon biçimleri açısından gazve ile seriyye arasında fark varsa da bu iki terimin ayrılmasında en önemli belirleyici unsur Peygamberimizin bizzat kumanda edip etmemesidir.