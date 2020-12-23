Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler

Mekke'de İslam'ı ilk kabul edenlerden olan ve Habeşistan dönüşü Medine'ye hicret imkânı bulamayan Mikdâd bin Amr müşriklerin ticarî veya askerî bir sefer hazırlığı içinde olduğunu Peygamber Efendimize bildirdi.

Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bundan vazgeçirmek ve Mekke müşriklerine ait ticaret kervanlarının Müslümanların aleyhinde kullanılmasını engellemek için 60 ya da 80 kişilik bir müfrezeyi Râbiğ'in iç taraflarına sevk etti.