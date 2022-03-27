Nesilleri ihya eden alimler: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi

◼ Mevlânâ ile Şems-i Tebrizi ilk defa Dımaşk'ta yani Şam'da veya Halep'te karşılaşırlar. Fakat rivayet edilene göre, bu karşılaşmalarında tanışıp görüşme fırsatları olmaz.

◼Mevlânâ'nın Şems-i Tebrîzî ile ikinci karşılaşması ise Seyyid Burhâneddin'in vefatından beş yıl sonra Konya'da gerçekleşir.

◼ İki ahiret dostunun karşılaşması ile ikisi de bu dostluktan mütmain olurlar ve manevi alemlerde dereceleri yükselir.

Mevlana'nın insanlığa yüzyıllardır yol gösteren 5 eseri