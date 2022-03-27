Nesilleri ihya eden alimler: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi
İslam tarihinde bazı şahsiyetler, yaşadıkları dönemde ilim ve bilgelikleri ile toplumları aydınlattı, öğütleri, örnek davranışları ile insanları yönlendirdiler. Onlar sayesinde İslam devletleri galip geldi ve yeni nesiller ihya oldu. Peki, İslam tarihindeki parlak zamanların arkasındaki üç şems kimdir?
Giriş Tarihi: 27.03.2022
16:50
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
01:39
◼ Bütün toplumlar kendilerini yönlendirecek
bilge şahsiyetlere ihtiyaç duyarlar. İslam tarihinde bu vazifeyi üstlenen üç şahsiyet vardı: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi.
◼ Biri
Konya'da, biri Sivas'ta, biri Ankara'da tulu eden bu üç güneş, bulunduğu dönemde ve daha sonrasında Anadolu İslam topraklarını ilmin nurlarıyla ışıklandırdılar.
Şems-i Tebrizi'nin Makalat isimli eserinden alıntılar
◼ Şemsi Tebrizi
1186 yılında Tebriz'de doğdu. Çocukluktan itibaren ve gençlik yıllarında gizli bir hayat sürmeyi tercih etti.
◼ Rivayet edilene göre küçük yaşlarda iken manevi hallerde
riyazette bulundu.
◼ 22 yaşında Tebriz yakınlarında bir tekkede şeyhlik yapan, kendisi gibi gizli, yüksek manevî hallerde hayat süren
Şeyh Ebû Bekr-i Selebâf'a intisap etti.
◼ Tebrizi'yi bir rivayete göre
Sücâsî, diğer bir rivayete göre ise Baba Kemâl-i Cendî Anadolu'ya mânevî bir dost bulmak üzere gönderir.
Anadolu'da tarihe iz bırakan 5 ilk
◼ Tebriz'den yola çıkan Şems-i Tebrizi, Bağdat ile başlayan yolculuğuna
Dımaşk, Halep, Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan'a uğrayarak devam eder.
◼ O'nun bu seyahatlerdeki temel amacı zamanın manevi sultanlarının sohbetine katılmak, mânevî feyizler kazanmaktı.
◼ Şems-i Tebrîzî, seyahatleri boyunca ilimde derin, maneviyatta yüksek pek çok alim ve şeyh ile karşılaştı. Ancak hiçbirisi kendisini tam anlamıyla tatmin etmedi,
gerçek şeyhliği ve dostluğu ancak Mevlânâ'da buldu.
Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar
Şems-i Tebrizi’nin Mevlana ile karşılaşması
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Mevlânâ ile Şems-i Tebrizi ilk defa Dımaşk'ta yani Şam'da veya Halep'te karşılaşırlar. Fakat rivayet edilene göre, bu karşılaşmalarında tanışıp görüşme fırsatları olmaz.
◼Mevlânâ'nın Şems-i Tebrîzî ile ikinci karşılaşması ise Seyyid Burhâneddin'in vefatından
beş yıl sonra Konya'da gerçekleşir.
◼ İki ahiret dostunun karşılaşması ile ikisi de bu dostluktan
mütmain olurlar ve manevi alemlerde dereceleri yükselir.
Mevlana'nın insanlığa yüzyıllardır yol gösteren 5 eseri
Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin dostluğu
◼ Tebrizi, ilâhî hakikatlerin idraki için şeyh ve dervişleri şeriat dışı bazı sorularla imtihan ederdi. Mevlânâ'yı da
Hızır-Mûsâ kıssasını hatırlatır gibi bu surette imtihan etmek istedi fakat Mevlana'daki mânevî istidadı ve yüksek irfanı keşfedince kısa zamanda dostluğuna kabul etti.
İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin Rumi