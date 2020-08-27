Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar

Susayınca çağlayanın sesidir, dost. Kara ekmeğin, akça mayasıdır. Hakk'ı bilen dostu bilir çünkü... Çağlar öncesinden bir emanet bu insanoğluna. Dostun kimse o sensindir. İnsanı yaşama bağlayan en güzel duygulardan biri olan dostluk, edebiyatın usta kalemlerinde daha da taçlanmıştır. Dostluğun edebiyat yüzünü gösteren en çarpıcı ve samimi alıntıları derledik...