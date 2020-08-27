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Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar

Susayınca çağlayanın sesidir, dost. Kara ekmeğin, akça mayasıdır. Hakk'ı bilen dostu bilir çünkü... Çağlar öncesinden bir emanet bu insanoğluna. Dostun kimse o sensindir. İnsanı yaşama bağlayan en güzel duygulardan biri olan dostluk, edebiyatın usta kalemlerinde daha da taçlanmıştır. Dostluğun edebiyat yüzünü gösteren en çarpıcı ve samimi alıntıları derledik...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:42
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"Kelimenin tam manasıyla dostluk, dünyada pek az rastlanan yüksek ve müstesna bir ruh halidir."

Var Olmak, Nurettin Topçu

Edebiyata yön veren yazarlardan sevgi hakkında 25 alıntı

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"Yani, sohbet, dostluk ve yârenlik insanı daha mukavim, daha dirençli, kötülükleri alt etme konusunda daha iyimser kılıyor."

Yavaşla, Kemal Sayar

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"İnsan fikre dost olunca tarihe, coğrafyaya, ormana da dost olur, ağaca da dost olur."

Dostluk Üzerine, Fethi Gemuhluoğlu

Türk edebiyatından en iyi 40 alıntı

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"Dostluk tutunmaktır, hatırda tutmak ve hatır tutmaktır."

Ruhun Derin Yaraları, Kemal Sayar

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"Çünkü görünme isteği, insanın dışında gelişen bir duygudur. Tıpkı dostluk gibi..."

Son Düzlük, İbrahim Tenekeci

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