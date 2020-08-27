Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar
Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar
Susayınca çağlayanın sesidir, dost. Kara ekmeğin, akça mayasıdır. Hakk'ı bilen dostu bilir çünkü... Çağlar öncesinden bir emanet bu insanoğluna. Dostun kimse o sensindir. İnsanı yaşama bağlayan en güzel duygulardan biri olan dostluk, edebiyatın usta kalemlerinde daha da taçlanmıştır. Dostluğun edebiyat yüzünü gösteren en çarpıcı ve samimi alıntıları derledik...
Giriş Tarihi: 27.08.2020
10:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
10:42