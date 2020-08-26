Edebiyata yön veren yazarlardan sevgi hakkında 25 alıntı

Sevgi, sözlüklerde insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak tanımlansa da onlarca derin manası bulunur. Aşılamaz denilen zorluklara karşı fedakarlıkları göze aldıracak kadar kuvvetlidir. Kimi zaman anne-babanın bakışında kimi zaman bir romanın satır aralarında karşımıza çıkar. Yaratılışımızdan gelen bu muhabbet hissine sıkı sıkı sarılmak gerekir. Çünkü dünyanın güzelliklerine ancak sevgi ile erişebilmek mümkündür. Sizler için edebiyata yön veren yazarlardan sevgi hakkında önemli alıntıları derledik.