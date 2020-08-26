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Edebiyata yön veren yazarlardan sevgi hakkında 25 alıntı

Sevgi, sözlüklerde insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak tanımlansa da onlarca derin manası bulunur. Aşılamaz denilen zorluklara karşı fedakarlıkları göze aldıracak kadar kuvvetlidir. Kimi zaman anne-babanın bakışında kimi zaman bir romanın satır aralarında karşımıza çıkar. Yaratılışımızdan gelen bu muhabbet hissine sıkı sıkı sarılmak gerekir. Çünkü dünyanın güzelliklerine ancak sevgi ile erişebilmek mümkündür. Sizler için edebiyata yön veren yazarlardan sevgi hakkında önemli alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:34
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Gizlice düşündüğüm, fark edilmesinden korktuğum hakikat sen miydin?

Yaşamak, Cahit Zarifoğlu

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'Yaşamak' kitabından hayata dokunan 35 alıntı

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Daha dünyadayken dünyadan çıkmak gerek, ölmeden önce ölmek gerek. Ölümle gelen gelmeden, ölümün bütün şartlarıyla varoluşu kucaklar ve sararsan, ölüme en yaklaştığın yerde özleyişin gözden inci gibi yaşlarla aktığını görür ve gönlünün doğusundan sevgi güneşinin yükseldiğini fark edersin.

Yitik Cennet, Sezai Karakoç

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Sezai Karakoç'un 'Yitik Cennet'inden 25 unutulmaz alıntı

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Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz. Aşk olmayınca, çile olmaz. Çile olmayınca ibda, meydana getirme cehdi olmaz, şevk olmaz, hiçbir şey olmaz, (aksiyon) olmaz.

İman ve Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek

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20 alıntı ile İman ve Aksiyon

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Aldırma, ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir. Dikenine katlanmaktan söz edenler, âşıkmış gibi davrananlardır. Gerçek âşık olanlarsa, dikenini de sever.

Aforizmalar, Halil Cibran

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Halil Cibran'ın 'Aforizmalar'ından 30 çarpıcı alıntı

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İnsan sevgisi peygamber sevgisiyle başlar.

Bağlanma, Nuri Pakdil

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Nuri Pakdil'in kaleminden 20 alıntı ile Bağlanma

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