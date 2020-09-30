Mevlana'nın insanlığa yüzyıllardır yol gösteren 5 eseri

Eserin içeriği

📚Mesnevi, Mevlana'nın en olgun dönemi olan hayatının son on beş yılında yazılmış çok değerli bir eserdir. Mevlana Müzesi'nde sergilenen eser, 6 cilt ve 25,619 beyitten oluşur.

📚Mesnevi aslında Doğu edebiyatında kullanılan, mısraları kendi arasında kafiyeli, uzun manzum eserleri ihtiva eden bir edebi türdür. Harname, Leyla ile Mecnun, Hüsn ü Aşk mesnevi türüne örnek teşkil eder. Mevlana eserine özel bir isim koymadığı ve kitap içerisinde eserden mesnevi olarak söz ettiği için eser Mesnevi olarak anılmıştır.

📚13. yüzyılda yazılan Mesnevi, birbirine bağlı hikâyelerden oluşan alegorik bir anlatıma sahiptir. Alegorik anlatım, bir fikrin, davranışın veya eylemin sembollerle anlatılmasına denir. Mevlana tasavvufi düşüncesini halka aktarırken salt düşünceler yığınıyla insanların karşısına geçmemiş, insanlığın kadim geleneği "tahkiye"yle düşüncelerini aktarmıştır. Bu durum eserini dikkat çekici, her yaşa ve her çağa hitap edebilecek bir konuma taşımıştır.