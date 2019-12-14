Mesnevi’nin çocuk edebiyatına katkısı

"İki arı bir yerden gıda alır fakat birisinden zehir, birisinden bal alır."

Mesnevi

Mesnevi, Mevlana'nın en olgun dönemi olan hayatının son on beş yılında yazılmış çok değerli bir eserdir. Mevlana müzesinde sergilenen eser, 6 cilt ve 25,619 beyitten oluşur.

"Hem kendi yiyeceğimi kendim avlama alışmışım. Çakallar, tilkiler gibi başkasının getireceği lokmayı nasıl beklerim?!"

Mesnevi aslında Doğu edebiyatında kullanılan, mısraları kendi arasında kafiyeli, uzun manzum eserleri ihtiva eden bir edebi türdür. Harname, Leyla ile Mecnun, Hüsn ü Aşk mesnevi türüne örnek teşkil eder. Mevlana eserine özel bir isim koymadığı ve kitap içerisinde eserden mesnevi olarak söz ettiği için eser Mesnevi olarak anıldı.

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"- Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim… Ben de işini bilen, bilgili bir kaptanım.