Osmanlı'nın Balkanlar'daki 5 eseri
Stratejik hamleleri ile hükmettikleri topraklarda Allah Teala'nın adını yayan Osmanlılar, Rumeli fetihleri ile beraber Balkan coğrafyasının İslamlaşmasına büyük hizmetlerde bulundular. Bu kutlu çabanın neticesinde Balkanlar, Hak Teala'nın adının anıldığı; camiler, medreseler, hamamlar başta olmak üzere İslam şehrini anımsatan yapılarla donatılan bir coğrafya olmuştu. Osmanlı'nın Balkanlar'da yaşayan 5 eserini araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.05.2024
16:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
17:22
Süleymaniye Camii - Rodos
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1540 yılında Rodos'un fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile inşa edilen cami, günümüzde adadaki Eski Şehir'de Saat Meydanı'nda bulunuyor.
◾ Rodos'taki silueti belirleyen mümtaz yapılardan kabul edilen Süleymaniye Camii, asırlarca
Rodos'a hükmeden, kötülüğü def eden ve adayı fetih ruhu ile taçlandıran bir ibadethane...
YUNANİSTAN'IN HAİN PLANI
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1808 yılında geniş çaplı bir onarımdan geçen cami, son büyük onarımını 2005'de geçirdi. Bu tarihten itibaren Süleymaniye Camii ibadete kapatıldı.
◾ Bölgedeki
Müslümanların tepkileri üzerine tekrar ibadete açılan cami, sadece namaz vakitlerinde Müslümanlara tahsis ediliyor. Rodos'ta ibadete açık tek cami Süleymaniye...
Gazi Mehmet Paşa Hamamı - Prizren
◾ İşkodra Sancak Beyi
Gazi Mehmet Paşa tarafından 1573-1574 yıllarında yaptırılan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Balkanlar'daki en büyük hamamlardan biri kabul ediliyor.
◾ Tam bir
klasik Osmanlı mimarisine sahip olan hamam, Prizren'de Osmanlı denince akla gelen ilk mimari eserlerden birisi olarak göze çarpıyor.
OSMANLI MİRASININ "AÇIK HAVA MÜZESİ" PRİZREN
◾ 20. yüzyılın ilk yarısına kadar
Prizren halkına asıl amacıyla hizmet veren hamam, günümüzde kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmakta.
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16 Mart 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlanan hamam, insanların merakla beklediği sergi ve kültürel faaliyetlerin merkezi olma yolunda.
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Avrupa'nın en eski camilerinden olan Banyabaşı Camii, Sofya'nın merkezinde yer alıyor. 1566'da ibadete açılan cami, Molla Kadı Seyfullah Efendi'nin yardımları ile inşa edilmişti.
◾ Bundan dolayı cami
Kadı Seyfullah Efendi Camii ve Molla Efendi Camii isimleriyle de tanınıyor. Banyabaşı Cami günümüzde Sofya'da aktif olan tek Müslüman ibadethanesi.
BULGARİSTAN'DA OSMANLI İZLERİ