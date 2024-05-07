Osmanlı'nın Balkanlar'daki 5 eseri

◾ Avrupa'nın en eski camilerinden olan Banyabaşı Camii, Sofya'nın merkezinde yer alıyor. 1566'da ibadete açılan cami, Molla Kadı Seyfullah Efendi'nin yardımları ile inşa edilmişti.

◾ Bundan dolayı cami Kadı Seyfullah Efendi Camii ve Molla Efendi Camii isimleriyle de tanınıyor. Banyabaşı Cami günümüzde Sofya'da aktif olan tek Müslüman ibadethanesi.

BULGARİSTAN'DA OSMANLI İZLERİ