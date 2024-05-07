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Osmanlı'nın Balkanlar'daki 5 eseri

Stratejik hamleleri ile hükmettikleri topraklarda Allah Teala'nın adını yayan Osmanlılar, Rumeli fetihleri ile beraber Balkan coğrafyasının İslamlaşmasına büyük hizmetlerde bulundular. Bu kutlu çabanın neticesinde Balkanlar, Hak Teala'nın adının anıldığı; camiler, medreseler, hamamlar başta olmak üzere İslam şehrini anımsatan yapılarla donatılan bir coğrafya olmuştu. Osmanlı'nın Balkanlar'da yaşayan 5 eserini araştırdık.

Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:22
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Süleymaniye Camii - Rodos
Süleymaniye Camii - Rodos

1540 yılında Rodos'un fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile inşa edilen cami, günümüzde adadaki Eski Şehir'de Saat Meydanı'nda bulunuyor.

◾ Rodos'taki silueti belirleyen mümtaz yapılardan kabul edilen Süleymaniye Camii, asırlarca Rodos'a hükmeden, kötülüğü def eden ve adayı fetih ruhu ile taçlandıran bir ibadethane...

YUNANİSTAN'IN HAİN PLANI

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1808 yılında geniş çaplı bir onarımdan geçen cami, son büyük onarımını 2005'de geçirdi. Bu tarihten itibaren Süleymaniye Camii ibadete kapatıldı.

◾ Bölgedeki Müslümanların tepkileri üzerine tekrar ibadete açılan cami, sadece namaz vakitlerinde Müslümanlara tahsis ediliyor. Rodos'ta ibadete açık tek cami Süleymaniye...

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Gazi Mehmet Paşa Hamamı - Prizren
Gazi Mehmet Paşa Hamamı - Prizren

◾ İşkodra Sancak Beyi Gazi Mehmet Paşa tarafından 1573-1574 yıllarında yaptırılan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Balkanlar'daki en büyük hamamlardan biri kabul ediliyor.

◾ Tam bir klasik Osmanlı mimarisine sahip olan hamam, Prizren'de Osmanlı denince akla gelen ilk mimari eserlerden birisi olarak göze çarpıyor.

OSMANLI MİRASININ "AÇIK HAVA MÜZESİ" PRİZREN

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◾ 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Prizren halkına asıl amacıyla hizmet veren hamam, günümüzde kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmakta.

16 Mart 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlanan hamam, insanların merakla beklediği sergi ve kültürel faaliyetlerin merkezi olma yolunda.

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Banyabaşı Camii - Sofya
Banyabaşı Camii - Sofya

Avrupa'nın en eski camilerinden olan Banyabaşı Camii, Sofya'nın merkezinde yer alıyor. 1566'da ibadete açılan cami, Molla Kadı Seyfullah Efendi'nin yardımları ile inşa edilmişti.

◾ Bundan dolayı cami Kadı Seyfullah Efendi Camii ve Molla Efendi Camii isimleriyle de tanınıyor. Banyabaşı Cami günümüzde Sofya'da aktif olan tek Müslüman ibadethanesi.

BULGARİSTAN'DA OSMANLI İZLERİ

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