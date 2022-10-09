Modern Türk edebiyatının öncüsü: Yusuf Atılgan

"Bu kadar rahatlık beni korkutuyor. Hiç olmazsa birkaç gün sürecek bir hastalığa tutulsam."

◾ Atılgan, Akşehir'deki Maltepe Askeri Lisesi'ne öğretmen olarak atanır. Ancak bir yılı dolmadan soruşturmalara maruz kalır.

◾ İleri Gençlik Birliği adındaki bir örgütle ilişkisi olan Atılgan, dönemin Sıkıyönetim Mahkemesi'ne çıkarılır. Mahkeme sonunda ordudan ihracına karar verilir. Altı aylık cezasını, on aydan daha fazlasıyla çeker ve öğretmenlik hakkı da elinden alınır. Bu olay onu fazlasıyla üzer. Hapishaneden çıkar çıkmaz köyüne geri döner ve geçimini çiftçilikle sağlar.

Kent ve taşranın yazarı Yusuf Atılgan'ın kitapları